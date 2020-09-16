過去常說美國人命很值錢，事實並非如此，一場新冠肺炎疫情就導致六百七十多萬人確診、近二十萬人死亡，這還遠不是最後的數字。而總統等一干政客還在自賣自誇，似乎認為一天感染幾萬人、死亡幾千人並不是甚麼大事，反而是一項政績，可見美國人命在政客眼中賤如草芥。中國人說「聖人不仁，以百姓為芻狗」，這句話應該贈給美國政客才對。

除了疫情失控，美國西岸的山火也在吞噬人命，至今造成三十多人死亡，而當局竟束手無策，眼睜睜看着山火不斷蔓延，只能等運到。十五年前，新奧爾良遭受颶風吹襲後滿目瘡痍，哀鴻遍野，不僅見證了美國政府應變能力低劣，而且暴露了種族和階級分野，連美國媒體也承認「直逼第三世界國家」。沒想到時至今日，一切依然沒有改善，這個號稱世界唯一超級強國的國家，抗疫和抗災能力堪比第三世界國家，難道不是莫大笑話？特朗普不斷吹噓「讓美國再次偉大」，到底偉大在哪裏？

事實上，美國的麻煩遠遠不止這些。種族矛盾、兩極分化、政黨惡鬥、社會撕裂、警民衝突……各種亂象沒完沒了，槍擊事件無日無之，將美國一步步推向內戰邊緣。難怪有外媒嘲諷，如今在美國拍末日電影根本不用搭布景，街頭就是真實場景。

最諷刺的是，美國政客們對國內亂象不聞不問，對人命傷亡漠不關心，反而熱衷於對外國進行長臂管轄，而且愈管愈多。內地截獲十二名涉非法偷渡的香港人蛇，美國國務院發言人竟將這班人蛇視為英雄，聲稱合法政府不需在國家築起高牆，阻止公民離開云云。老美未免太健忘了，真正築起高牆的恰恰是美國，他們不惜工本興建美墨邊境圍牆，難道只是為了觀光？美國可以阻止偷渡，中國不可以拘留人蛇，這又是甚麼國際法？老實說，美國政客與其關心香港人蛇的人權，不如關心自己國民的生命安全。