今天要說的一個幻滅的香港傳奇，在彈丸之地打出一片天空的航空公司，國泰不僅是香港航空業的龍頭，亦曾是世界前列分子，可惜管理不善，排名節節下降，其命運就像特區一樣，從高峰滑下，光輝不再，而且亦是面對疫暴兩大打擊，瀕臨絕境。

特區再差還是有中央這個靠山撐腰，之不過不知道等到何時才會出手。而國泰面臨倒閉危機，港府懶理自己財赤，一出手便是二百七十多億元，史無前例地入股私企做白武士，國泰可算是不幸中之大幸，遇上香港政府這個冤大頭，這筆巨款其實想收回都有一點困難。航空業遭逢前所未見的低潮，想回復疫前水平恐怕三、四年都未必能做到，而國泰的危機不能單怪新冠肺炎，一班管理層投機失利蝕大錢，導致財政告急，遇到突然而來的疫潮，便無力翻身。

國泰不申請第二期保就業計劃，日前終於承認會進行架構重組，等於向外間公告將有新一波裁員計劃。國泰以前的基業，並非是管理層打出來的江山，而是由整體團隊合作加努力提供專業服務，才能夠脫穎而出，可惜管理層好高騖遠，想搵快錢令公司財政陷入泥沼，嚴重虧蝕便找員工開刀，變成代罪羔羊。

政府注資及給予補助，相信亦不會希望國泰轉眼間便裁員，這種做法對政府及員工都是有違道義。除了裁員，難道沒有其他方法，例如找集團內其他公司的空缺，甚至大股東中國國際航空及太古集團都應該盡量吸納員工轉職。現在這個經濟困境，航空業被裁員又可以找到甚麼工作呢？航班大量減少，留這麼多高層又有用嗎？是不是應該首先整頓高層架構呢？如果現在炒人，將來恢復一定數目航班的時候，是否又請回來？有事鍾無艷，無事夏迎春，始亂終棄，國泰實在是壞榜樣。如果其他企業都如此不負責任，打工仔便弊傢伙了。