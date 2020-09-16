近日美國西岸三州山火蔓延，處處火頭，歷時數月未能控制，西岸著名城市被橙色濃煙籠罩，成為世界新聞。外媒報道，西岸山火失控，原來竟與美國政府禁制購買和使用中國生產的民用無人機有關。

從去年十月起，美國政府內政部門決定停飛手頭的八百架民用無人機，並全面停止新的採購計劃，聲稱目的是防止中國利用這些無人機搜集美國的情報。中國研發和生產無人機純粹是民企的商業行為，在情在理與中國搜集美國的情報無關，但在美中冷戰的陰影下，也成為美國政府針對的對象。其實美方的指控根本站不住腳，無人機裝置和設備相對簡單，不易密裝偵察儀器，就算這些無人機被加裝偵察儀器，以美國的先進科技又怎會測試不出來？美國政府以中國搜集情報數據為理由，禁止中國高科技產品如華為進軍美國市場，真正目的當然並非保障國家安全，更重要是為了抑制中國的高科技發展。他們禁止政府部門購買和使用中國企業生產的無人機，抱的也是相同的冷戰心態。

美國的森林管理機構一向使用無人機視察森林大火的焚燒狀況，無人機也廣泛用作探索初起的火苗和森林內的高危區，以便及早作出部署。無人機在晚上和視野不清的情況下仍可運作，所以能肩負重任。據悉，內政部門每年派出無人機約一萬架次，使用已經成為常態。

特朗普政府一聲令下，這些購自中國的無人機要全部停止起飛，就算使用也要特別批准，避免違反禁制規則。另外，據悉有美國本地製造的無人機因為有部件來自中國，也在禁制之列，連加裝的購自中國的附加探測野火軟件也被叫停，未能完成交易。森林管理當局要完成工作只能派人逕赴森林和火場，路途阻隔，工作危險，隨時要犧牲人員性命，故此效率大減，野火更加失控。

所以有外媒指出，特朗普政府這個限制政府使用中國無人機的禁令，也是山火愈燒愈烈的原因之一。

儘管美國政府管制，中國製造的民用無人機依然熱銷，以某中國牌子無人機為例，一直走俏，佔世界民用無人機市場八成，佔美國市場八成五。這些無人機在一般市民之間極受歡迎，因為價錢便宜、實用，既是玩具，也是謀生賺錢工具，可用於航拍、空中燈飾表演、勘探、測量等，現今更有人用作送貨，甚至測試載人，下一步的發展空間正多着，要禁制攔阻並非易事。美國政府和軍隊千方百計去找理由禁制，甚麼收集情報、危害國家安全，都明顯是子虛烏有的藉口，講得太多，用得太濫，再難取信於國民了。