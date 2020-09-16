壹傳媒黎智英刑恐東方報業集團記者案以罪名不成立告終，社會為之嘩然，皆因案發經過遭攝錄下，有相有片，有人證有物證，裁判官亦裁定表證成立，但到了宣判當日卻指證人「不誠實」，反而從來沒有出庭自辯的被告卻獲裁判官接納其供詞。連執業大律師都認為於理不合，促請律政司重新審視證據並提出上訴。據悉上訴期於本周屆滿，但律政司依然不置可否，以其一貫包庇漢奸黎觀之，隨時又是放生。

回歸至今的事實證明，但凡涉及反對派的案件，多麼離經叛道、匪夷所思的判決也會發生，梁國雄涉及的公職人員行為失當便是另一例。當日長毛被指收受漢奸黎政治黑金沒有申報，二人皆不敢否認是收錢和付錢的關係，部分黑金直落長毛個人戶口亦是不爭的事實，裁判官同樣裁定案件表證成立，但到了宣判當日又以「疑點利益歸被告」判罪名不成立。

看見了吧，一時是證人不誠實，一時則是疑點利益歸被告，字佢贏，公也是佢贏，反中亂港集團永遠立在不敗之地，唔到你唔服。

連終審法院前常任法官最近都忍不住發出司法必須改革之聲，當知法院「自我賦權」、「把自己抬高至全國人大的位置」，已到了隻手遮天的地步。司法就像獨立王國，潑水不進，插針不入，判案全無國家觀念可言，反中亂港永遠有保護傘，香港怎能不亂？兩制怎能不敗？

然而，盛極而衰，物極必反，同樣是顛撲不破的真理。過去中央錯將五十年不變當成五十年不管，以為河水不犯井水，一國和兩制便可以互相尊重，結果放任自流終變成兩制凌駕一國，更爆發反修例黑暴意圖奪權。忍無可忍便毋須再忍，司法既然目中無國，中央出手整頓便是應有之義。由律政司到整個司法系統，若繼續與一國為敵，恐怕很快就會自嘗惡果，到時候有些人若失去特權兼失業，千萬別怨天怨地了。