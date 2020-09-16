世界上不少號稱自由、開放的社會弊病叢生，日趨墮落，甚至比起德國納粹或中國文化大革命時期更不如。此話乍聽之下好像太誇張，其實不然。納粹和文革期間被害而死的人以千萬計，今日當然不至於如是，但我說不如往昔的，是指人心，尤其是置身於狂飆年代仍能保持的公平、正義心。

以往，敵對陣營者落入我方之手，一旦受到不合理對待，仍然會有人為受害者鳴不平，哪怕自己因而受到同胞壓迫，甚至身犯險境，也在所不惜。

納粹黨視猶太人為仇敵，而舒特拉正是納粹黨人，但面對黨內的種族滅絕政策，舒特拉並無坐視不理，而是用或明或暗方式，拯救了一千多個猶太人的性命。他為此而耗盡家財，若然事情被揭發，更要冒上性命之險。中國總理周恩來是文革的積極參與者，但當紅衞兵的行為失了方寸，任意迫害無辜者時，他沒有噤聲。十大元帥之一的陳毅被揪鬥，周恩來擋在前面，叫小兵們先從自己身上踏過去。

但今天，能夠為不平者發聲的人愈來愈少。去年香港爆發反修例風波，示威者肆意打人、燒人甚至用磚頭擲死人。那個時候，我一直希望平日口宣正義的「黃絲」陣營會有人站出來，擔當周恩來、舒特拉的角色，為「藍營」無辜者講一句公道話。可惜沒有，在大是大非面前，他們選擇了閉目，選擇了龜縮。

這種情況不獨在香港如是，在歐、美地區亦然。當地政府試圖以「莫須有」罪名，扼殺中國企業華為和字節跳動，此舉明擺着是橫蠻與不公義的。我也期望西方社會能夠有政治家、評論家挺身而出，為中國討個公道。然而，肯這樣做的人極少，甚至是沒有。

以此觀之，人類文明究竟是進步了，還是退步了？今日的世界，還能有舒特拉嗎？