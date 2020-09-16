功夫茶：寧縱毋枉疑出事　涉輕易放生暴徒

講起司法制度，一般市民都會覺得好神聖不可侵犯，法庭係一個莊嚴嘅地方。又因為常常聽說「法治精神係大部分港人引以為傲嘅核心價值」、「法治係香港賴以成功嘅基石」，連帶判案嘅法官都予人地位超然嘅想像！

嗱！之不過，回歸後司法制度問題叢生，已是不爭嘅事實，好似有終審法院前常任法官早前就發表大作指司法制度係時候要改革，尤其指出有法官認同某些背後有所謂「崇高正義」目標，裁決時不判以有阻嚇作用嘅刑罰，變相鼓勵咗街頭暴力活動，佢認為法院過去一年「幫助創造咗導致街頭混亂嘅社會環境」！仲有個退休裁判官更直指「香港司法大崩壞」，把法官遴選不嚴格、質素每況愈下轟得體無完膚。

法官係人，係人總有做錯事、判錯案嘅時候，所以，法官冇理由唔可以批評！「藐視法庭」有必要修正！仲有吖，律政司唔知做乜，見到法官判錯案就要立刻上訴啦！否則一味「高高舉起，輕輕放下」，又點能彰顯法治嘅公平正義吖？據悉律政司刑事檢控專員梁卓然，喺日前向刑事檢控科所有同僚發出電郵，表明所有涉及「不提證供起訴，改為簽保守行為」嘅決定，由發出電郵嘅即日起，必須經由「副刑事檢控專員」嘅審批。

消息指，有部分牽涉示威嘅案件明明證據確鑿，但有部分檢控人員卻「輕易」決定「撤控」；反之，有部分案件證據或只達七至八成定罪機會，卻決定繼續司法程序。司底驊成日死撐一直按照《檢控守則》辦事，原來又係「你呃人」！基於「寧縱毋枉」嘅普通法刑事案原則，據知律政司刑事檢控科至今共「撤控」超過一百九十宗涉及反修例示威嘅管有攻擊性武器、喺公眾地方造成阻礙以及襲警等案件。

各位街坊，政府止暴制亂無能，從以上嘅「輕易撤控」令人看出端倪，在在證明「警察拉人，法庭放人」並非無的放矢！從去年六月黑暴至今，警方共拘捕逾萬人，檢控約二千二百多人，目前亦不過四百七十多人完成司法程序！講開都好笑，有暴徒向警察宿舍潑腐蝕性液體，被告認罪，判罰二百個大洋！阿哥，亂丟垃圾都罰千五蚊啦！依家擺明向紀律部隊挑機，兩舊水做「英雄」，抵啩？仲有啊，一句「疑點利益歸於被告」，就可以隨便指摘差人記憶力唔好，唔夠誠實，於是暴徒又可被釋放！有個笑話係咁講：回歸以前，法官只相信警方嘅證供；回歸後，法官只相信辯方嘅證供。司底驊，唔好一日到晚廢噏當秘笈啦，喺國安法下，要真正止暴制亂，必須果斷對司法制度進行深層次改革，發封電郵以為可以撥亂反正，實在來得太遲！出晒事喇！