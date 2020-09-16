新冠肺炎肆虐美國，疫情至今仍未受控，《時代》雜誌日前公布新一期嘅封面，它記錄半年來每日死亡人數及附以「美國失敗」的標題，更自「九一一」恐襲後首次採用黑邊，悼念死者。《時代》平時是紅邊封面，呢趟係創刊以來第二度採用黑邊，可見編者內心之沉鬱悲痛。

今次題為「美國失敗」嘅封面，提到各層級和跨黨派嘅領導失敗，以至不信任科學家、媒體和專家，令疫情應變嚴重不足。設計師手寫二月二十九日至九月八日期間，美國每天死於新冠肺炎嘅人數，密密麻麻嘅日期和死亡人數中央浮現二十萬這個數字；二十萬是設計者估計美國人死於新冠肺炎嘅數字，目前距這數字其實不遠。

美國過敏與感染疾病中心主管福奇早前估計，可能要到明年底才能重過疫情爆發前嘅正常生活。之不過，有組織就估計，美國十二月時疫情可能會惡化，每日死亡人數或增至三千人，帶動今年底美國嘅死亡人數倍增至四十一萬！阿哥，咁即係又翻一番？曾揭露「水門事件」嘅名記者伍德沃德喺佢嘅新書《憤怒》中透露，特朗普早於今年二月初已知新冠病毒嘅嚴重性，卻為免市民恐慌而選擇對外淡化疫情。特朗普則再度強調佢冇講大話，只是想國民冷靜，反指伍德沃德既然數月前已知病毒兇猛，何以當時不公諸於世。

以美國這樣一個世界級最強國，確診人數超過六百萬人，死於疫情人數接近二十萬，令好多人大跌眼鏡！而印度疫情亦持續失控，試過一日新增逾九萬六千宗病例，創全球單日確診人數新高，目前已超越巴西，成為僅次於美國累積確診人數第二多嘅國家。

一般人對印度確診個案突然飆升，也許不會覺得詫異，皆因大家都覺得印度嘅公共衞生差勁，是以印度即使是全球確診人數最多的國家，也不令人意外，然而花旗國卻搶了這個第一，乜都認叻，無計！