神州觀察：違規減刑失懲戒　殺人犯繼續行兇

一個人犯下怎樣的罪行，便需要承擔怎樣的法律責任，接受怎樣的懲罰，這就叫罪有應得，也只有這樣，才能夠彰顯天理公道，以及更好地震懾犯罪。惟要實現這樣的願景，必須以真正的法治社會為前提，以公平公正的司法作保障，否則一切都是空談。

早前新冠肺炎疫情氾濫之際，北京東城區某超市發生一起惡性傷人致死案，有老翁好心提醒一名未戴口罩的中年男子需遵守防疫規定，不料招致對方狂毆報復，老翁終因頭部受重創宣告不治。事後得知施襲男子早在讀大學時就因殺死女友被判無期徒刑，並經九次減刑後於去年七月獲提早釋放，誰知惡性難改，回歸社會不久便再度殺人；當時就有輿論質疑這種人怎會頻繁獲減刑，如今終被當局證實屬違規操作，只因其父「有能量」，全面打通了當地公檢法關係網。

老實說，內地公檢法系統枉法腐敗案件多如牛毛，甚至系統地抱團腐敗亦不新鮮，怪就怪在，這支原本用來維持社會法制秩序、守護法治尊嚴的隊伍，為何總是帶頭踐踏法治？又怎會輕易被一些人打通關係，屢屢幫壞人脫罪減刑？正如當局公布，兇徒的父親只是中國原子能科學研究院一名退休職工，卻能於兒子服刑期間多次成功以錢物行賄監獄系統、檢察院、法院相關工作人員，實現快速減刑。這不禁讓人想起此前的孫小果案，查來查去，亦未發現有怎樣顯赫的家庭背景，至多算是體制內的普通角色，卻同樣能夠撬動公檢法乃至當地官場，這又是怎樣可怕的社會現狀？

而從另一個層面來說，對於犯罪之人實行相應判罰及收監改造，亦是對他們的一種拯救與責任，及對全社會的負責，半點兒戲不得。試想本案中的兇徒若沒有這樣一個「有能量」的父親，是否就得老老實實在獄中改過自新？就算改造不了思想，還可限制其人身自由，不致被放出來再害人，反倒是違規減刑為其傳遞了嚴重錯誤訊息，以為犯了罪總有逃避制裁的門路，如此一來，誰還會真心改造？以致內地近年屢有違規減刑出獄人員再作惡的事件發生，問題就在這裏；更有像孫小果那樣的該死之人，當年為何沒被依法執行死刑？

與之形成鮮明反差的是，內地屢現冤假錯案，惟觀乎案中的冤獄受害者們，一個個想要翻案伸冤簡直比登天還難，且須擁有「苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚」的高級思想境界，動心忍性，堅韌不拔，方有機會獲老天垂憐，不啻是對依法治國的極大諷刺。由此亦可看出，內地為彰顯司法進步，雖在推動平反冤假錯案，惟最終能夠昭雪冤獄的肯定屬鳳毛麟角，隱於海面下的冰山之巨永遠無法窺見。