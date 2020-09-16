新冠肺炎繼續在世界各地爆發，世界衞生組織周日錄得全球單日破紀錄新增三十萬七千多宗確診，印度佔九萬四千多宗，美國和巴西各有逾四萬宗。歐洲的英、法每日平均新增三千多及七千多宗。歐美多國過去不止一次實施限制國民聚集的措施，而每當感染數字下降，就急不及待放寬防疫，更開放旅遊，造成交叉感染，至今疫情仍未受控。

美國由特朗普領導的抗疫戰可謂全軍崩潰，該國感染及死亡人數都是全球最多，問題出於大美國主義，以為以先進醫學能力就能克服疫症挑戰，結果剛剛相反，疫症揭出美國醫療體系的弊端，可惜美國政府並沒有頒布強硬防疫措施，特朗普一時一樣，惡果自受。

歐洲疫情持續，這要歸咎於他們的自由浪漫主義，甚或有國民上街抗議控疫措施嚴厲，損害他們的人身自由。抗疫及人身自由兩者不停比併，疫症伺機傳播。

不少國家抗疫的謀算，認為現時做最大程度的控疫，等待十一月之後有新冠肺炎疫苗面世，疫症威脅將得以解除。無疑現時國際上有三十多種應對新冠肺炎疫苗正加緊測試，部分更進入最後階段，有望年底前獲批出註冊使用。不過，這個被動的期望，對疫情大爆發的國家來說，兩個多月時間會否過長？期間會失去多少生命？

是不是有疫苗就等於解除所有疫症威脅？千萬不要太天真，新冠肺炎能夠長時間在世界各地廣泛傳染，其基因能夠因應不同地區產生各種變化，從而傳染開去。新疫苗能否殺絕不同地區的新冠病毒，接種多少劑才能安全，打針後會否出現副作用，可能是另一種新挑戰。

現時各國醫療系統已表明難以承受不停新增的感染，倘若各國仍然採取放任態度等候疫苗，恐怕疫苗未到手，醫療系統已爆煲，將會後患無窮。所以，最佳的做法是收緊防疫措施控疫，再待疫苗做援兵。