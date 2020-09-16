於上周，中國發展研究基金會聯同普華永道會計師事務所發表《機遇之城二○二○》報告，將北京、上海、廣州及深圳列為「超一線」城市；相反，香港從去年的第三位下滑至今年的第九位，情況實在是對官員及民間發出一個重要的警號。

是次調查報告所使用的維度涵蓋多個因素，包括經濟質量、社會結構及基礎建設等方面，合乎現時國際用作測量城市水平的標準。調查機構公布結果時指出，也許不是香港的水平有所下滑，反而是其他內地城市一直有長足的發展。數年以後，香港更有可能跌出中國十大城市之列，似乎是難以逆轉的態勢。

回看去年，整個城市大半時間都被黑暴的陰霾所籠罩，每天警民衝突不斷上演，暴徒無法無天到處破壞。香港積累多年才能獲得「亞洲最安全城市」的稱號，就在黑暴分子肆無忌憚下將其斷送。任何一個城市，要談得上良好發展，就必須有令人放心的安全環境。這就是為何中央政府在回歸前後，均強調「繁榮」和「穩定」的根本原因。

雖然報告中涉及「公共安全」的因素沒有將香港大幅評下去，但香港暴亂的新聞也足以令外界對整個城市的未來產生懷疑。的確，在「智力資本和創新」、「技術成熟度」及「可持續發展」等指標中，香港對比其他內地一線城市，真的不能同日而語。

就如在「智力資本和創新」中，雖然香港國家重點實驗室的數量處於全國領先位置，但普及高等教育的比例依然不足，而科技支出更是排名在靠後的位置，比位處西北要塞的蘭州市稍高一點。事實上，人才的培養是影響到一個城市未來的發展，亦涉及人口有沒有上升空間的問題。

內地普及高等教育比率接近七成，教育體制亦較鼓勵學生進行研究及攻讀研究生課程。過去十年，內地科技的人才庫獲得長足發展，研究領域涉及多方面的範疇，一直帶動不同城市的進步。故此，講求移動科技、大數據發展的「技術成熟度」指標，內地城市皆可輕易超越香港，最頂尖的科技人才亦不會將香港視為首選城市。

至於在「可持續發展」上，指標一方面測量城市環境的宜居程度，另一方面觀察人口規模的流動性，而香港在後者的評分是相當之低。不難發現，香港作為一彈丸之地，雖然能夠吸引國際人才前來就業，但大部分本地人口均受限於地理上或心理上的關口，缺乏與內地融合的動力。幸而國家將加快推進粵港澳大灣區的政策，香港人有望配合相關計劃「跑出去」，同時將經濟體量做大做闊。大灣區將以宜居、宜業、宜學的方向發展，屆時香港融入其中，就能增加人流的往來。

此外，以前所講的「香港速度」，今天也許已成為「深圳速度」。《機遇之城》報告引述一個例子指，深圳在營商效率上達到超前位置，更曾試過「秒批」公司營業執照。如是者，內地許多城市每天均在進步，相反，香港或正失去原有的優勢，未來若不融入大灣區，前景的確堪憂。