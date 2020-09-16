正論：天價檢測大花筒　倒錢落海明日窮

特區政府近月一直呻窮，向外聲稱因為經濟下滑，再加上抗疫開支而出現財赤以千億元計，但騙得自己騙不得別人，始作俑者還是官員大花筒作風，最新鮮熱辣例子便是剛在周一結束的全民檢測，外界普遍形容為「燒錢」，埋單計算，整個計劃動用了五億三千萬港元，找出三十二個確診個案，每個耗費成本一千六百多萬元，成為史上最貴檢測。

劣迹斑斑的政府，過往大力宣傳的措施每多雷聲大雨點小，何況今次因應第三波疫情而倉促推出檢測，急就章手忙腳亂，需要內地派員協助，更被別有用心人士冠上政治陰謀來抹黑中央，一開始走錯路，先天不足，外界一致睇淡。為期十四天的全民檢測計劃，聲稱目的是願檢盡檢，檢視社區感染情況、盡早找到隱形患者，專家老早已表明若有五百萬人參與才可以符合目標，但奈何市民反應冷淡，最終只有一百七十八萬人完成採樣，約人口兩成數目，勞師動眾，找出三十多個隱形患者，只能用「失敗」來形容。

這邊廂浪費大量公帑的全民檢測草草收場，翌日政府宣布推出第三輪抗疫基金，卻沒有同樣的「豪爽」，反而比上一輪基金劇減千億元，為數僅約二百四十億港元，「縮水」得可憐。而有局長近期放風，第三期保就業計劃未必推出，可見政府逐步收緊抗疫開支。此際疫潮平息無期，後遺症陸續浮面，各行各業的慘況只會愈來愈差，政府竟然大力收緊抗疫開支，等於對臨渴死的病人關水喉，不但前功盡棄，而且變相推他們去死。

政府轉移視線，強調財政預算赤字擴大至逾三千億港元，導致財政儲備跌至八千多億港元，相等於約十二至十三個月的政府開支，接近二○○三年沙士水平。言下之意，政府關水喉是防止財赤加劇。但被問及財赤會否影響到未來大型項目的興建，高官則稱政府「應使得使」，醫院、房屋、鐵路等重要項目要繼續發展，更直認「明日大嶼」人工島填海計劃會繼續進行。

政府擇「惡」固執，應使不使，不應使卻大使，「明日大嶼」引起全民反對，環團研究指出，政府若強推造價超過六千億元的「明日大嶼」，恐怕十一年內耗盡財政儲備，庫房於二○三一至三二財政年度「乾塘」，屆時或需以舉債方式來維持公共開支。這個研究還算保守樂觀，香港局勢千絲萬縷，外圍經濟瞬息萬變，經濟下行周期突然而來，就好像疫潮突襲，看走勢未必等到十年，恐怕三五七年已把庫房榨乾。千金散盡以為可以還復來，明日愁來明日當，特區政府像醉漢行鋼線，自殺式理財，走上破產之路，把八百萬市民的血汗錢倒落海。

政府敗家，靠害港人，漠視各界意見，忠言逆耳，仙人指路你不聽，卻要往死裏去。本報多次報道及評論指出，「明日大嶼」是緣木求魚，空中樓閣，香港本身不是沒地可用，而是政府不懂善用，捨易取難。港九新界大量棕地被荒廢，其實極具潛質可以開發用作房屋供應，當中不乏優質地皮，例如大埔工業邨旁海景靚地，多年來虛耗光陰，暴殄天物。而市區特別是工廠區工廈及舊區如土瓜灣及紅磡，重新發展可以釋出大量地皮，具備完善配套基本上可以即建即住，高官對種種可行方案視而不見，是眼盲還是心盲，抑或是集體腦殘？

中央任由港府自把自為，掏空特區家當，亦是令人相當疑惑。尤其是粵港澳大灣區發展事在必行，如火如荼，只是被疫情稍為拖延，計劃中會有大量香港人可以定居及在大灣區工作，若進展理想，某程度上可以紓緩香港房屋需求，再加上疫暴後大量港人有意移民，內地人對香港望之卻步，房屋需求出現變數。「明日大嶼」計劃一意孤行，與香港現況及國家發展藍圖有脫軌之險，中央若有留意香港局面，應該及時喝止港府走上不歸路。

政府基建醜聞不絕，超支拖延見怪不怪，沙中線爛攤子還未解決，又要來挖開「明日大嶼」這個無底深潭。何況遠水不能救近火，當前急務，是竭盡所能去抗疫及挽救經濟。高官不自量力，妄想多條戰線，實在是自欺欺人。執迷不悟，自尋死路，回頭太難，每錯一步都有無數市民陪葬！