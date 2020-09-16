世界視線：菅義偉接替安倍　日本現看守政府

日本首相安倍晉三以病重為由請辭，經自民黨選舉，原官房長官菅義偉順利當選新黨魁，將於今日接過首相重任。外間早已指出，安倍辭職並非僅僅因為健康問題，亦是迴避難以化解的外交內政困局。七十一歲的菅義偉出身貧寒、無黨派背景且處事四平八穩，他的當選預示着在國內外局勢未明朗前，日本將出現一個後安倍時期的看守政府。

安倍辭職之際，日本國內因新冠肺炎疫情導致東京奧運會被迫延期，使得政商及社會各界原先寄望透過這項體壇盛事提振經濟的好夢破滅。而中美關係走向全面對抗，亦迫使日方要在中美之間選邊站，令安倍承受巨大壓力，不僅籌謀多年的中日韓自貿區無法順利推行，日本亦需就部署美國中程導彈等問題作出艱難決定。一旦中美爆發衝突，日本作為美軍駐地亦必受牽連。

很顯然，安倍尚且不能解決上述問題，菅義偉又如何能面對。作為安倍的「忠臣」，菅義偉領導的內閣因此亦只能在安倍黨友的台前幕後支持下，繼續執行前朝路線，以期國內外政治氣候雨過天青，或是黨內就未來治國達成方向；屆時正式宣布大選，真正的逐鹿者才會走出台前。

雖然日本未來一段時間的外交政策，或維持某種程度的模糊狀態，但今次投票仍反映自民黨的主流思維。黨魁選舉中菅義偉的主要對手、前幹事長石破茂一直主張聯合亞洲一切力量圍堵中國，甚至為此推動建立類似北約的軍事同盟組織，並支持台灣加強防衞。

事實上，石破茂作為亞洲版北約的構思者，過去亦一直向安倍施壓，要求強硬應對中國，而安倍基於經貿、東奧等事項考慮，卻在一定程度上維持與北京的交往。在今次投票前，菅義偉明確表達了對建構亞洲版北約的反對，認為此舉等同形成反華包圍圈，令日本樹敵。菅義偉最終以三百七十七票壓倒性擊敗僅獲六十八票的石破茂，說明自民黨仍傾向於安倍的對華務實路線。但在看守政府狀態下，中日關係亦難有改善，北京期望建構的中日韓自貿區更是難以在短期內達成。