功夫茶：好高騖遠堅離地　倒錢落海不救民

何事廢官立朝綱，不及觀塘阿順嫂！環境唔好就要睇餸食飯，阿哥，邊個唔想「喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕煙」吖？之不過，疫情重創本港經濟，周街失業大軍，遍地基層唉聲嘆氣，碌碌無能嘅政府推出第三輪防疫抗疫基金，救市大縮水又應使唔使，不應使又亂咁使，作為港人，除咗長嘆息就係一千個無奈！

嗱！政府推出第三輪防疫抗疫基金，涉款僅二百四十億元，較上兩輪分別涉款三百億元及一千三百多億元大減，亦令財赤進一步擴大至逾三千億元！當中仲要預留一百三十億元買疫苗，餘下嗰百多億元用作租金寬免、進一步差餉寬減、為廿多個受影響行業紓困等，僧多粥少，即使不至遍地餓殍，又能救幾多失業市民？政務司司長張建宗就話要平衡財政壓力喎！而在財赤大增下，財政司司長陳茂波仍表明會繼續推出耗資六千億元嘅「明日大嶼」。喂！觀塘阿順嫂都知呢個計劃同倒錢落海冇乜分別！你話係唔係廢官立朝綱，都不及觀塘阿順嫂或冇牙婆三姑啊！

今次救市紓困措施金額明顯力度如伯爺公屙殊殊，比上次大縮水，力度肯定不足，有學者就批評政府救市救人慳錢，卻硬推「明日大嶼」等大白象工程；有政黨更直斥政府冇面對社會真正困難，補貼紓困仍有不少漏網之魚、失業人士，政府唔去正視卻將開支放喺空中樓閣，「明日大嶼」將令港府財政狀況萬劫不復，即使發債亦始終要還㗎！

嗱！有環保團體直指香港公共財政面臨疫情、人口老化及全球經濟衰退等多重危機，若一意孤行強推「明日大嶼」，恐怕十一年內會耗盡財政儲備，籲政府撤回計劃；亦有關注團體形容在此惡劣環境下，強推等同「自殺」！呢個朽木不可雕嘅「正苦」，一味好高騖遠堅離地，經過連串暴亂，於今黑暴疫情仍雙夾擊，基層市民活得實在辛苦，社會問題多多，政府卻做乜都鬆弛無道，喺咁悲情鬱悶氣氛充斥下，一個稍有常識及良知嘅政府，理應拋開不切實際嘅計劃，多點關心民間疾苦，應該有「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」嘅務實作風，而唔係一味坐喺冷氣房、對海望住中環嘅高樓商廈諗埋啲屎橋！

廢官無能，累慘市民，又剛愎自用，阿順嫂都知等「明日大嶼」填得海來，佢個女都變「明日黃花」而自己都骨頭打鼓咯！呢，本報向來關心社會關懷大眾，亦本着回饋社會之初心，喺今年年初動用人力物力，搵出港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈等可起約十四萬個公屋單位，政府卻多謝冇句仲係要「倒錢落海明日窮」，笨實成咁，功夫茶只好嘆句：喃嘸佬跌落糞坑，冇晒符！