神州觀察：公廁前設沙坑陣　遊客當殃誰之過

甘肅敦煌是內地熱門景區之一，常年吸引大批遊客前往觀光遊玩，惟在通往當地某個著名景點的公路旁，近日卻被踢爆存在一個「專劏」遊客的公共廁所，前面暗設「沙坑陣」，令不少經過車輛誤墮陷阱，需繳付巨額拖車費方能脫險。對於這類坑害、勒索遊客的行為固然需要嚴懲，惟相關亂象存在已久，為何總要待媒體曝光後才有人理會？

據內地某位網紅旅遊博主透露，他早前駕車經過該處，發現一輛白色露營車陷在路邊沙堆中，便打算上前幫忙拖車，卻遭附近經營旅遊項目的店員百般阻撓，不但扯掉博主已綁好的拖車繩，更威脅其不要多管閒事，暗指拖車生意只能由他們來做。

然而，正如「墮坑」車主所言，對方一開口便索要三千元拖車費，簡直就是趁火打劫，以致這本身更像是個騙局，實則有人以公廁為誘餌，故意挖坑設伏劏遊客，藉機謀取不義之財。

事件曝光後，敦煌市文旅局、市監局、自然資源局等部門隨即展開聯合調查行動，當地警方則於日前以強迫交易罪逮捕五名涉案嫌犯，並對其中兩人依法實行刑事拘留。表面來看，當地有關部門本次打擊行動不可謂不快速果斷，只是據內媒調查發現，相關視頻雖屬近日公布，事件卻發生於上月，而且被劏遊客還有很多，時間跨度亦更長，有關部門為何都成了「無關部門」？尤其該行徑幾乎與車匪路霸無異，至少應屬惡勢力性質，在掃黑除惡的大背景下，當局還能長期坐視不理，究竟是行政不作為，還是有人做了保護傘，暗中庇護？

本次事件其實亦暴露出另一個問題，正如有遊客反映，早前從西寧駕車往敦煌遊玩，一路駛來竟然找不到一處公廁方便，可說極不合理；好不容易找着了，更要被人設計宰割，這樣的地方以後誰還敢來？若再換個角度看，事件更像是因當局的路政規劃失誤所致，如果在公路邊多設些免費公廁供人使用，不法之徒又哪來的機會坑人？遺憾的是，據指當局連這個「只此一家」的公廁也給拆了，無疑又犯了「一刀切」行政的通病，只要能為自己帶來方便，哪管遊客無處「方便」。

至於旅遊景區違法經營、坑害遊客等亂象更是沒少發生，當局雖不時進行整頓治理，問題總難有效根治，反映出的恰恰是一些地方管理部門的失職無能、行政混亂。誰都知道，世界上沒有哪個政府能將不法奸商、唯利是圖之人徹底消滅，分別就在於誰肯用心履職做好監管，減少問題發生，誰又是在消極行政、當管不管；地方保護主義也好，不作為也好，都是在傷害遊客利益，形同趕客，最終遭受更大損失的只會是整個國家。