世界視線：徵華關稅判違規　特朗普如何反制

世界貿易組織日前裁定，華府對二千億美元的中國貨加徵關稅，未能證明實施有關措施屬於「臨時合理」，違反世貿組織的規定。美國總統特朗普怒斥世貿縱容中國，「讓中國擺脫謀殺罪名」，揚言必會有反制措施。

事實上，世貿判定華府對中國徵收關稅違規，等於向特朗普的臉上摑了一大巴，須知特氏將關稅作為經濟武器，打擊別國，並不獨以中國為然。這兩年來美國政府四面樹敵，除了中國這個死對頭，對加拿大、日本等盟友的進口貨品，亦曾徵收過高額關稅。今次是世貿首次就美國對外國加徵關稅作出裁決，難保其他國家不會引用今次裁決向華府嗆聲，故象徵意義不容低估。

然而這也只是限於「象徵意義」。世貿一個由三名貿易專家組成的小組，花了足足兩年有多時間，才作出上述結論，而就在這段時間，不管是美國還是中國，均沒有等待世貿主持公道的意思，雙方貿易戰不斷升級，而北京方面亦等不及世貿「遲來的正義」，實際上已作出反制措施，可見當今全球最強的兩個國家，並沒有太把世貿當一回事。

中美惡鬥下，世貿組織愈來愈邊緣化，早已是不爭的事實。前總幹事阿澤納多今年較早前請辭時，就明言面對新冠肺炎疫情與中美交惡雙重打擊，自己無能為力，即使繼續留任，也不可能令病毒自動消失，更不會令中美「握手言和」，與其勉強留下，不如自行引退。另一方面，隨着華盛頓堅拒任命世貿組織新的仲裁法官，加上剩下的法官任期屆滿，令該組織的仲裁機制「無疾而終」。華府原想廢掉世貿武功，但如今想上訴也不可得，不可謂不諷刺。

如今球又到了華府那邊。特朗普會否真的像他聲稱那樣，退出世貿？其實特氏的「退群」策略也是自傷其身，正如華府退出世衞後卻仍對該組織的改革指手畫腳，結果惹來德國總理默克爾等的不滿，這或許可解釋特氏暫時仍選擇留在世貿組織，卻在組織內攪局，爭取對美國最有利的安排，畢竟美國再強，想另起爐灶也不是易事。