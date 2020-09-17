獲特朗普特赦出獄的前幕僚日前宣稱，如果特朗普在十一月的總統選舉敗選，可動用緊急法令，以干預選舉的名義拘捕民主黨的克林頓夫婦等。這名前幕僚未必代表特朗普，但應該代表支持特朗普的右派政治人物的一個重要傾向。

事實上，近月以來，美國動亂日劇，特朗普選情看淡下反應激烈，言行舉止更沒有常理可測度，社會輿論及民主黨人已經紛紛議論，大選結果會引出怎樣的亂子。特朗普不服輸，輸了不認他可以怎樣抗拒呢？宣布全國進入緊急狀態，用總統的權力阻撓選舉結果的公布，終止政府換屆過程？或許是駭人聽聞，卻未必不可能。但是，民主黨必然不會罷休，政治上的衝突難免，問題是衝突會到怎樣的程度？

現任總統有權宣布全國進入緊急狀態，有權動用軍隊，國會亦有權禁制。由此產生憲政危機，但不可能用法律解決，因為需時長久，不能即時制止特朗普的胡作妄為。民主黨必然會訴諸軍隊，軍隊會聽三軍總司令特朗普的指揮，抑或會在憲政危機中宣布中立，也即是抗拒總統的行政命令？個別軍隊領導層支持，依從特朗普的指揮，國會又可以怎樣反應呢？是號召軍隊反對特朗普及支持他的國防部和軍隊領導？這便是美國新一場內戰開始的啟端。

上層就軍隊和執法部隊遵從特朗普的緊急政策是否違憲在爭吵不已，美國社會同樣分裂，卻可能引發基層的暴力對抗。白人主義的民兵必然出動，反種族主義也同樣會變成武裝起義，地方政府怎樣處理呢？是各自歸邊，動用國民警衞軍，抑或宣布中立而自保？五十州分裂起來，州以下的郡縣亦同樣會分裂。關鍵是這樣從中央到地方基層的分裂、對立、衝突，會否帶來內戰？會否任何一方退讓，讓美國回復和平？以美國政治現時分化的情況，這未必可以實現，即使上層談判，地方基層會繼續亂起來，最終鎮壓，但鎮壓也改變不了社會積累的仇恨。

上一場內戰表面上是北方戰勝，實際上是妥協。內戰之後，南方還保持黑奴制，至今天南方的旗幟還在飄揚。今次若出現內戰，終歸結束，也相信是妥協，不會是徹底的解決。右派的革命或政變不成功，卻還可保存實力，容後再伺機反撲，美國因內訌而經濟大壞，要求改革、革命的左派和基層勢力亦會堅持。即使妥協可以解決今次的危機，但矛盾還在。

這樣的情景若出現，當然會引發全球性的金融、政經危機，各國又怎樣與分裂的美國共處呢？是合作抑或合力對抗？

美國會禍害全球！