在中美「國運之戰」逐漸全面開打的風雨滿樓之中，《港區國安法》和中央全面管治權的加緊落實，至關重要。

以香港地位的極為特殊和重要，以香港實施「一國兩制」，到處都是可令老美明攻暗襲的漏洞，以香港一百多年殖民統治培育的廣泛厚實的反共反中社會土壤，以香港回歸二十多年已經打出了一支反中亂港、港獨分裂的「戰鬥隊伍」，香港必成中美全面大戰的激烈戰場，必成被老美最易攻破、肆意禍害、極大威脅損害中國主權和國家安全的戰場。

現在，中國內地正為中美全面大戰在政治、軍事、經濟、外交、民心凝聚、清理內部不安定因素和內鬼等方面積極部署應戰，固本培元，去邪祛毒，不打無準備之仗，不打無把握之仗，在戰略上藐視敵人，在戰術上重視敵人。凡此種種，香港怎能缺席？怎能置身事外？以香港特殊的地位和環境，要做好各項應戰準備，比內地面臨更多的困難，要掃除更多的障礙，時間更加緊迫。

這場中美「國運之戰」，一開始香港就在前沿，老美對香港的攻擊和開打貿易戰及制裁中資企業同時展開，對香港戰場更如明火執仗、真刀真槍，直接發動恐怖暴亂，圖變天奪權，直接分裂中國，實現「港獨」。在老美的進攻下，香港從體制到民間全無抵抗之力，老美的「香港作戰部隊」——文漢奸、武暴徒，更是如入無人之境，想打誰就打誰、想滅誰就滅誰，有他們的積極配合「為美國而戰」，香港淪陷也就是他們所叫嚷的「光復」，似乎指日可待也。

北京終於出手制訂《港區國安法》，暫時壓住了他們的勢頭，但老美隨之拋出多項「制裁」武器，表明對中港的攻擊只會愈演愈烈，何況《港區國安法》推出多時，只是雷聲大、雨點小，實際成效似有若無，「為美國而戰」的反中亂港勢力可說最多損其毫髮而已，在各領域依然保存強大力量，有朝一日他們必會配合「美軍登陸」捲土重來。當下《港區國安法》作為有限，中央全面管治權袖手清談，任老美的內應力量養精蓄銳，因此必須作出改變，才能夠扭轉局面也。