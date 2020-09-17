世界貿易組織裁定美國對二千億美元中國商品徵收關稅違法，美國總統特朗普揚言會「採取行動」，有美國議員更指世貿組織已經過時、僵化，美國需要退出，帶頭將其廢除。老美這種反應一點也不奇怪，從來只有他們橫行霸道，不許別人主持公道，如今世貿竟敢批評美國違法，無異於摸老虎屁股，這還了得？美國不報復才怪。

特朗普上台以來，美國已先後退出聯合國教科文組織、聯合國人權理事會、世界衞生組織，以及TPP、巴黎氣候協議、全球移民協議、伊朗核協議、萬國郵政聯盟、中導條約、開放天空條約等等。可見美國退群毀約成癮，退出世貿組織甚至聯合國大概也是遲早的事。這也就算了，老美退群後照樣到處插手，事事干預，才是最令人無法容忍的事。早前法國和德國決定放棄有關世衞的改革談判，原因是美國企圖主導談判。既要退出，又要指手畫腳，美國憑的是甚麼？莫非他們真的以為自己是上帝？

沒錯，老美正是持有這種「朕即天下」的心態，不僅退群成癮，而且制裁上癮。最近美國以國際刑事法院調查美軍是否在阿富汗觸犯戰爭罪行為由，宣布制裁法庭首席檢察官及另一名高層人員，這豈止是無賴，簡直是無恥。說穿了，所有國際組織及協議都必須奉行「美國優先」，為美國利益服務，否則，老美根本不會遵守，輕則推翻，重則制裁。尤其是涉及中國的事情，美國一向採取赤裸裸的雙重標準。

有人質疑，這個世界到底還有沒有公理？為何沒有人出來說句公道話？其實，強權就是公理，美國在全世界橫行霸道，憑的不是美式民主和價值觀，而是軍事和經濟霸權，其盟友固然為虎作倀，其他國家也是敢怒不敢言。所以，世貿裁定美國向中國商品徵稅違法，雖然彰顯了公義，但老美不僅不會接受，反而必定會採取報復行動，退群也許只是最低消費。