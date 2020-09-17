政府官員大花筒作風由來已久，好的不傳承，這種惡習卻由港英時代過渡到特區，應使不使，不應使卻大使，多項大白象工程都超支嚴重，拖延以及幾乎爛尾，而且大部分都是蝕大本，回本無期，郵輪碼頭、港珠澳大橋、高鐵都令人搖頭嘆息，西九龍文化區更像都市傳說，聽了這麼多年，嬰兒都變大人，何時香港人才有機會享用？

所以，當高官推出「明日大嶼」人工島填海計劃，各界齊聲反對，這才真正是全民反應，而不是剛收場的所謂全民檢測可比。有環保團體指出，造價超過六千億元的明日大嶼若正式實行，財政儲備將在十一年內用光，特區政府或需舉債來維持公共開支。

高官洗腳唔抹腳例子多不勝數，最新鮮的是全民檢測計劃，終於公開支出費用，原來用了五億三千萬元公帑，卻只得約人口兩成多的市民參加採樣，而找出三十二名確診者，每個成本盛惠一千六百多萬元，堪稱最貴檢測，確診者是不是應該多謝政府這樣揼本找自己出來？

政府事事倒錢落海，小數怕長計，何況條條都是大數。有數得計，財政預算赤字擴大至超過三千億元，財政儲備跌至八千多億元，相等於約十二至十三個月的政府開支，即是說最悲觀情況，三、兩年庫房都足以「乾塘」。政府似乎知驚，公布第三輪防疫抗疫基金計劃，比上一輪「縮水」千億元，僅剩二百四十億元。

別以為高官量入為出，其實死性不改，反而表示明日大嶼人工島填海計劃會繼續進行。本報多次指出，全港大量棕地被荒廢，大埔工業邨附近海景地皮，多年來鋪塵，而工廠區工廈及舊區如土瓜灣、紅磡，亦有重新發展潛力。明日大嶼幾可肯定又是一項麻煩多多的工程，政府是否想自殺，走上破產不歸路，找市民陪葬？暴疫還有消去的一天，但病態理財，這才是真正永恒的災難。