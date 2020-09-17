看今時今日的香港局勢，必須放在中美之間的爭端和衝突範疇去理解，否則很難了解怎麼幾年之間，香港竟成為歐美政客口頭的熱門話題，連美國國務卿蓬佩奧近日開口，提到的是欲從香港偷渡赴台的十二逃犯問題，如此的小問題也要勞煩世界第一大國的國務卿關注，極之不合規格。

大家不妨冷靜去想想，美國國務卿需要發言給意見協助處理解決的世界大事何其多：美國本土抗疫到國內的種族衝突至今仍未見平息；美國與歐洲盟友之間還有諸多問題等待解決；德國境內削減北約的美國駐軍未能談妥；因白羅斯總統選舉引致反對派躁動未見平息；北約內部的土耳其和希臘糾紛不斷，隨時兵戎相見；英國脫歐問題談判破裂，需要擺平；伊朗禁核談判如何延續協議未有結果；以色列與其他阿拉伯國家和解卻惹怒巴勒斯坦，可能引致更多衝突無從解決。上面列出的都是當今急需面對的世界問題，絕對比香港的偷渡逃犯問題嚴重得多，香港得到世界第一強國國務卿特別關注，是否會覺得本末倒置，輕重不成比例？

如果把香港作為一個城市獨立來看，當然會感到受寵若驚，奇怪香港怎會成為世界事務焦點。但如果把香港看作中美對峙和衝突整盤棋中的一粒棋子，就會恍然大悟，香港的功能就如藏獨、疆獨、台灣問題、新冠肺炎、中美貿易、南海對峙，其實是美國重返亞洲、全面圍堵中國大戰略的整體部署的其中一個環節。他們哪裏會像口中所說般關心香港市民的福祉，那些在香港自封的同路人千萬別妄自尊大，自高身價，以為得到美國的垂注而喜形於色，以免局勢一旦改變，隨時被主子拋棄切割掉。

有一說法，是美國政府相信他們有一份「美國的使命」，要把民主制度和對上帝的信仰向全球推展。美國政府一向主張政教分離，就算有福音派一類宗教狂熱團體推動，傳教也不可能成為國策。同樣，美國人雖然以其民主政制為傲，但看他們的外交政策，還是着重實際利益的現實政治。美國引不少獨裁國家為盟友，一貫如此，他們在被視為美國後院的拉丁美洲一向扶植獨裁政權，以鞏固影響力，他們在中東最緊密的盟友，是行君主獨裁政制的沙特阿拉伯，儘管出現反人權的大醜聞，始終不離不棄。中國自改革開放以來，已經高舉現實主義旗幟，與毛澤東時代的理想和目標差距甚遠。把當前的中美衝突看作意識形態之爭，是對世局無知。

兩個陣營實際上關心的是國家的發展和利益。美國作為世界頭號強國，目標是鞏固現有的世界領導地位，打擊任何可能挑戰。