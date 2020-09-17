全港中小學及幼稚園還未全面復課，已傳出小學生回校上課後確診新冠肺炎的消息。屯門一間小學的一名十歲學生初步確診，校方即時暫緩原定昨日恢復的小六學生面授課堂安排。幾可肯定，一旦到了本月廿三日正式復課，確診個案陸續有來。

外界早就質疑，為何中央派員協助本港進行全民檢測，有人手有資源，教育局也不強制中小學師生採檢？即使小一至小二的學生年紀較小可獲豁免，最低限度也應由小三、小四至高中的師生都強制檢測，以防病毒在開學後大爆發。然而，教育局局長楊潤雄不知怕了甚麼，直到現在仍表示「教育界是否需要強制檢測仍需討論」。隨着全民檢測完結而開學日期逼近，其潛台詞即是寧願坐等病毒入侵校園也不打算要求師生強制檢測，草菅人命也。

到底楊潤雄怕甚麼？當然怕了以教協為首的政治阻力。反對派向來將全民檢測抹紅抹黑，不是說「DNA送中」，就是說檢測會「捅穿鼻、假陽性」，結果全港僅得兩成人接受採檢，成效差強人意。但事實同樣證明，政客的危言聳聽並沒有發生，純屬嚇唬人的謊言，楊局長不主動破除謊言，反而買了反對派和教協的怕，正好應了國家領導人所說的「為官避事平生恥」。

避事廢官最為人詬病的，還包括千方百計包庇涉及反修例黑暴被捕或被投訴專業失德的黃教師。別說教育局所謂的嚴肅處理不過發封警告信輕輕了事，至今沒有一人遭吊銷教師資格；就說公開被捕教師及任教學校的名單，不管外界的呼聲如何一浪高於一浪，楊局長仍然少理。人們不禁要問，到底掌管教育界的是教育局還是教協？到底楊局長每月領取三十多萬元高薪，是向納稅人負責還是向反對派負責？本港教育千瘡百孔，教育局胡混度日絕對難辭其咎。在風高浪急的大時代裏，無心做事的廢官好應該退位讓賢，別再誤人子弟了。