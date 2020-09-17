新冠肺炎的全民病毒檢測剛完成，有超過一百七十八萬人參加，找出了三十多個確診者，但沒參與的市民有五百多萬，依人口比例推算，可能尚有近一百個染病者未被發現。不過，檢測後人們心目中總算有個底，知道第三波疫情爆發後，病毒的傳播情況大抵如何。

檢討這次全民檢測，醫護人員的水平尚算專業，市民也是積極而有秩序，唯獨表現差勁的是政府決策層。超過一百七十萬人參與，本來不是小數目，但很多人覺得人數未如理想，是因為政府官員當初開出的期望太大，竟說會有五百萬人參加，這是完全脫離現實的判斷，就正如他們早前說，不知道原來有這麼多市民需要上班，儼然是活在另一時空。

不少參與檢測的市民都說過程順利，證明負責採樣的醫護人員表現不俗，而整體參與人數，其實已較很多坊間的預測為佳。事實上，不少市民是「畀面」政府，不想管治班子太難堪，勉為其難而去的。筆者就收過親友的電話，說很想支持全民檢測，但又怕因為人擠而染病，問我該不該去。對方名為問我意見，實際上是希望筆者鼓勵他參與，我心想，政府如此糊塗，卻仍能有這樣一批忠誠的支持者，未知管治班子覺得慚愧不慚愧。

為期十四天的檢測完成之後，據專家透露，每日檢測數量上限只能達到二十萬個，就算用盡，也只能替二百多萬市民服務。因此，莫說是五百萬，就算有三百萬市民參與，各檢測中心也應付不來。以此觀之，政府當初訂立的目標，無異於信口開河，「離地」得過分。

特區管治班子信靠不了，香港市民惟有自救，如今既然知道社區內可能尚有接近一百個隱形患者未被發現，大家就切不可以鬆懈，必須披甲護身，要習慣過與新冠肺炎病毒共存的日子。