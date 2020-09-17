本港司法制度近排備受司法中人及有識之士抨擊，且炮轟力度前所未見的猛烈，直斥本港司法大崩潰，不少「黃官」更被指判決明顯立場偏頗，引來不少爭議。回顧過去一年多，黑暴持續，截至本月六日，警方就事件共拘捕一萬零一十六人，檢控二千二百一十人；當中逾百宗案件，律政司以「不提證供起訴，改為簽保守行為」，被指「放生」涉案人士。

有退休裁判官曾表示，要找出判詞嘅錯處不難，因為法律不是一加一等於二，很多時是觀點與角度不同，在此情況下，下級法官最安全的做法，就是每宗案件都把被告釋放，這樣就無人上訴，就可以避開上級法庭嘅批評。當然，有人會指出，被告唔上訴，但律政司可以上訴㗎？

之但係，呢位退休裁判官就話喇，回顧這麼多年，律政司提出上訴嘅情況不多，比率低於百分之一。是以下級法官最安全嘅做法，就係把被告釋放，找個理由釋放被告非常容易。判刑亦同一道理，被告被輕判自然不會上訴。所以「三級制」導致很多下級法官愈來愈不敢判被告有罪，甚至只是輕判，這導致法庭風氣大改，市民對於判刑及裁決感到莫名其妙，並且逐漸對司法失去信心。有消息指，為堵塞輕易放生嘅決定，律政司刑事檢控專員梁卓然早前向刑事檢控科人員發出內部電郵，指所有不提證供起訴嘅決定，即日起須由「副刑事檢控專員」審批。

檢控漏洞百出，依家先嚟「亡羊補牢」？難怪有學者批評「堵得太遲」！亦不禁令人擔憂，黑暴期間逾萬人被捕，僅兩成被檢控，當中難免有被「放生」嘅暴徒吧？未知司底驊對此有何「高見」？一項對本地五項核心社會指標進行評分嘅調查，其中「法治」排名最低，創一九九七年六月有紀錄以嚟最低，司底驊民望長期「墊司底」，法治評分差，直接反映佢主掌律政司不濟，理應下台！