近期香港頻頻輸出人蛇，先是十二名黑暴人蛇欲偷渡到台灣，在內地水域被廣東海警捕獲；然後又爆出五名成功偷渡到台灣的香港人蛇被當地執法單位扣押，若非台媒踢爆，民進黨蔡英文政府還不肯承認呢。兩案有很多啟示，一大警報是台灣已成為香港黑暴分子逃亡的死路，另外三個信號則是黑暴分子曾經以為的堅實後盾──國際支援、國際關注、反共連線已崩解！

十二黑暴人蛇偷渡被捕後，自己「送中」引發各界討論，美國國務卿蓬佩奧與本地反對派立即唱雙簧，以香港政府沒有保護港人的人權為由施壓，圖逼內地將十二人蛇交回香港。他們的理據實在薄弱得可笑。最好笑的是，恰逢此時爆出巧合奇聞，原來台灣也扣押了香港五名人蛇，因為他們偷渡入境，而且台灣執法部門至今不公布、不通報，恍如執了燙手山芋般。

為何議員涂謹申只大大聲敦促香港政府要求內地交還十二名被扣廣東的黑暴人蛇，而不敦促台灣政府交還五個黑暴人蛇呢？怕壞了偷渡者的好事嗎？為何蓬佩奧只關注被扣廣東的香港人蛇，而不關注被扣在台灣的香港人蛇？他為何不向台灣施壓，斥責蔡英文政府不身體力行支持民主，向香港「逃亡義士」開一扇門呢？這是不給美國面子嗎？

正如港府高層日前所說，遭內地刑事拘留的十二名港人都涉嫌干犯了暴力及嚴重違法行為，為何國際聲音與本地反對派輿論偏要將事件扯上《港區國安法》？這樣談法律、論公正有甚麼說服力？

其實，香港黑暴人蛇的情況早令「手足」們寒透了心，去年台灣大選，蔡英文靠着炒作支持香港反修例活動及恐共宣傳，反敗為勝，成為港台兩地最大的黑暴運動獲利者，誰料寶座到手後便翻臉不認人，對香港「義士」又關又鎖，去年曾到台灣高調拉關係的黃之鋒、岑敖暉、朱凱廸怎不聲討一下？為何都似盲似聾？