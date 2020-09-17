怪事年年有，今年確不同。香港三面環海，非法出入境、「屈蛇」走私等罪案無日無之，為甚麼獨有「十二瞞逃」案件竟惹來美國國務卿蓬佩奧代表美國政府發表聲明，接着「十二瞞逃」的家屬在民主黨涂謹申和攬炒派議員朱凱廸的陪同及安排下，舉行記者招待會，裏應外合地要求中國政府立即放人及香港特區政府立即救人回港呢？不過，這齣高舉人道主義、高叫人權和救人的戲實在太爛了，爛得穿崩處處，出醜當場。

美國大選已進入倒數階段，身為特朗普左右手的蓬佩奧自必忙得一頭煙。令人非常奇怪的是，「十二瞞逃」着草台灣失手，對於美國這樣的超級大國根本是小事一樁，有甚麼值得驚動他老人家放低繁忙的內政外交不管，要急急向中國政府及香港特區政府發出措詞惡狠的要求釋放逃犯的聲明呢？「十二瞞逃」與美國有甚麼關係？尤其令人奇怪的是，早在七月有五個香港黑暴疑犯乘船着草偷渡台灣，因機件故障，在海上被台灣截獲後秘密扣押，甚至被「絕對保密」，連律師也不能見。

對此，台灣負責安排協助偷渡的記者鐘聖雄說，他們五人的處境「過得比其他偷渡者還慘」。可是，美國官員和香港這場「顏色革命」的搞手及議員，卻連屁也不放一個。如此「大細超」，選擇性的「人道救援」，只能讓人看到「十二瞞逃」若在內地公安和邊防部門貫徹「坦白從寬、抗拒從嚴、立功受獎」的寬大政策下，萬一毫無保留、如數家珍地和盤托出着草的內幕和黑手、黑金來源及網絡、「顏色革命」和暴亂的黑幕、美國插手的秘密、香港反中亂港陣營政黨組織及議員見不得光的罪惡勾當……由此可見，事關重大，醜聞曝光，聲譽攸關，可能危及美國國家核心利益，國務卿不得不出手。而歷來盛傳受美國特別保護的民主黨涂謹申，自然要牽頭和攬炒派「議會陣線」朱凱廸拍檔做這場爛戲勤王及自救了。

為甚麼素來處事周密的美國中情局前局長、現任國務卿蓬佩奧都「士急馬行田」，亂了套呢？只要看「十二瞞逃」牽涉的刑事罪行分量，便可見微知著了。十二人中十一人被禁離境，十人被通緝，其中三人涉華仁書院炸彈案及藏槍械彈藥等，二人涉暴動，三人涉串謀縱火，一人在住所藏汽油彈，一人涉製造炸彈，他們當中四名屬「屠龍小隊」（即殺警行動）成員，一人為「我要攬炒」團隊核心成員，與黎智英等因涉嫌違反國安法同時被捕。十二人如此的背景和涉案性質，可見分分鐘「爆大鑊」，隨時「篤灰」分裂國家罪行的上線及機密。而潛逃台灣五人早已被「絕對保密」了，無後顧之憂。可見「十二瞞逃」觸動了美國政府的神經末梢，美其名說是救人，其實是美國自救行動而已。

為甚麼說這場戲爛到無可再爛呢？他們找首先在立法會發難、拉布個半月反對修訂《逃犯條例》的民主黨涂謹申，和「反送中」街頭暴亂搞手朱凱廸主持記招，實在是自我拆台，新聞報道出街後，街頭巷尾議論：「泛民支持修訂《逃犯條例》便得啦，使乜搞咁多大龍鳳呀！」「早知今日，何必當初？」