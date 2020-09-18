功夫茶：健康碼等到頸長　勿再廢噏呃市民

喜歡旅遊、鍾意四圍飛嘅港人，今年連過澳門食個道地豬扒包、拉吓老虎機都難，至於女士們過去深圳美甲、男士們香港腳發作想過去洗吓腳都冇計，大半年來唔屈到病，都過得慘兮兮！

廢官無能，淨係識得呃市民！「港版健康碼」功夫茶雖然不至於細細個就聽過，之不過成日聽聞「出喇出喇」，好快就有㗎啦！碌碌庸官成日十八樓自己友咁款話「準備就緒」，等疫情一穩定即刻就推！推條命咩？疫情六月中一度受控，可恨係七月初就彈上彈落，搞到「港版健康碼」推極都只聞樓梯響，不見「碼」上來！

嗱！正當大家望穿秋水，推窗寄語：問遠方親朋、情人知己何時可相聚緊抱之時，有政黨就放風，透露「港版健康碼」最快可望內地十一假期後推出！廢官就話喇，以電子方法或健康碼方式，認證市民健康情況嘅硬件已籌備成熟，但係仍需內地及本港評估疫情風險，去到一個可接受程度，才可以去商討及落實喎！

各位街坊，「健康碼」嘅目的，係方便粵、港、澳三地互認，作為通過新冠病毒檢測嘅證明，咁就唔使隔離十四日；內地「粵康碼」、澳門「澳康碼」已經通用，獨是香港「港康碼」又係好似患咗五十年便秘咁，屙極都得個吉！港府防疫抗疫張弛無道，全民檢測又雷聲大雨點小，未能強制性推行，成效不彰，疫情下香港又唔爭氣，雙位確診數字持續一段日子不下。阿哥，話就話本是同根生，相煎何太急，依家粵、澳兩地怕鬼咗香港，廢官抗疫屎到痹，人哋同你割席，打死不相往來，又怪得誰呢？

依家廢官所謂「需內地及本港評估疫情風險，去到一個可接受程度」才可商討及落實！咁十一後又話落實，即係好大機會又係大隻講？當然，政府大把理由拖得就拖，好似疫情風險仍存在，要再觀察一會，又十一假期內地有大量出行人流，港府若選擇此時通關，或增中港兩地居民交叉感染新冠肺炎病毒風險！要言之，要拖延又何患無詞？

盲嘅都睇到，依家「港版健康碼」主動權喺內地！廢官要盡快找出隱形患者，掃除「人形帶毒炸彈」，本地疫情持續零確診，咁樣粵、澳兩地對香港才有信心，才可恢復正常通關。估計有十萬人需要粵港「兩地走」生活，疫情下佢哋可能已好幾個月未見過家人，「思君令人老，歲月忽已晚」，兩地相隔太耐不難引起家庭、生計、感情等問題。再講，盡快推出港康碼，令兩地有效地通關，亦能促進人流、物流，有助本港經濟復甦。

風險要監控，生活要繼續，功夫茶建議先以深圳為試點，逐步放寬至大灣區城市，包括澳門！切勿又廢噏一輪，船頭驚鬼船尾驚賊，咁香港就真係冇運行咯！