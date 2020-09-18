產評：美經濟深陷窮途　資產泡沫難續命

美國聯儲局會議一如市場預期維持利率不變，主席鮑威爾明言會維持利率不變，直至就業和通脹達到一定水平。變相放寬通脹目標底線，其實在揭露美國經濟已差到一個地步，就連聯儲局都無法掌握通脹的軌道，只有繼續發放寬鬆貨幣政策信號，以穩定市場預期。而在無限量寬的投資環境下，美國資產泡沫會繼續吹大，成為爆炸力難以估量的金融炸彈！

近次會議，聯儲局正式修訂貨幣政策框架，更新了通脹及就業前瞻指引，並將今年經濟增長預測從六月時的負百分之六點五上調至負百分之三點七，這充其量反映疫情相對受控，卻未有改變對經濟持續衰退的看法。事實上，根據聯儲局的利率預測，零息時代將持續至二○二三年，意味經濟二○二三年前都未達加息條件。對於這個訊息，該是樂觀還是悲觀，投資者應心中有數。

如今聯儲局將政策目標由穩定金融市場，過渡為設法刺激經濟增長。惟刻下美國對內尚未完全走出新冠疫情，總統大選前亦令政策方向不明朗，影響經濟復甦；對外，中美關係緊張，反制不斷升級，南海局勢在起微妙變化，種種因素皆不利長期投資。如是者，聯儲局無限放水對刺激實體經濟的效用打折，大量游資流往風險資產圖利，令資產泡沫白熱化。美股市值繼續膨脹，近月波動擴大正是警號。美國金融市場風險累積，已開始令全球投資者坐立不安。

未來美國政府得做得更多，如進一步增加基建、大幅減稅、增加社會津貼等等。不過，投資者都知道，低利率環境不見得就能令通脹重臨，海嘯後的十年就是最佳例證。聯儲局要配合政府策略，除了繼續加大貨幣供應和維持長期利率低企外，實施負利率政策的可能性並不能完全排除。

參考歐洲的經驗，負利率的效用似無還有，對央行而言是有招勝無招。問題是，負利率政策變相向銀行徵稅，當銀行考慮到經濟前景風險，說不定也是寧願向央行付費存放資金都不願放貸，那負利率便無法發揮刺激經濟的作用，反印證貨幣政策已屆黔驢技窮的境地，而代價是在耗損美元作為國際儲備貨幣的信用地位。

面對經濟缺乏動力、居民缺乏消費意欲，且購買力不斷下降等問題，看來美國貨幣和財政政策只有繼續走極端至走不下去為止，靠着資本泡沫「打腫臉充胖子」，寄望新經濟能創造奇迹。可隨着貿易和財政雙赤字日趨嚴重，將長期利淡美元。在這個世紀泡沫爆破之前，也許資金也別無選擇，繼續追逐資產升值，就看誰能笑到最後！