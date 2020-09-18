神州觀察：私扣毒品誘同吸　禁毒警察兩面人

毒品的社會危害十分巨大，故而禁毒警察的工作愈顯重要，彼此更應正邪不兩立。就算毒品充滿魔性，卻還有「魔高一尺、道高一丈」之說，禁毒警察不正是除魔衞道的角色？豈有對毒品俯首稱臣，乃至引誘他人一起墮落之理？結果變得非人非鬼，魔道難分，又怎麼打贏禁毒戰爭？

浙江金華市婺城區法院近日對該市一名禁毒警察進行一審宣判，揭發其任職公安局江南分局禁毒大隊時多次藉職務之便偽造清單，私自截留查繳來的毒品吸食。想是嫌自己一個人吸毒不過癮，該警察竟多次唆使、誘惑一名戒毒人士共同享用，惟對方已無吸毒意願，正打算徹底擺脫毒癮，重新做人，不料最終毀於禁毒警察之手，何其荒唐！

禁毒警察被喻為行走在刀尖上的人，工作性質極其危險，因為他們隨時需面對窮兇極惡的毒販，故需具備極高的心理素質和過硬的本事，甚至需喬裝打扮、深入虎穴，上演無間道，期間更不知是否要以身試毒，進一步取得對方信任。而按照本次涉案的禁毒警所說，私自截留毒品是為「發展線人」所需，亦即以毒品套取線索之類，或許也是一法，總之影視作品中不乏這類橋段，可惜未獲法院認同；就算上述理由都成立，但又怎麼解釋其誘使一名積極改過自新之人共同吸毒的行為與目的？

莫非吸毒者也在追求「獨樂樂不如眾樂樂」的高級境界？譬如湖南衡陽市祁東縣某卡拉OK，早前就曾爆出有公職人員在包廂集體吸毒的醜聞；此後該縣再爆文化館一名女性副館長與多名公職人員一起吸毒，自己更吸到抽搐不止，香消玉殞；更有像四川漢龍集團涉黑案曝光出來的不堪情節，指當地公安局、檢察院等系統一眾公職人員經常與黑老大劉維等人一起吃喝嫖賭，吸毒作樂，此等誘引的確讓一般人難以抵擋。

由此可見，邪不勝正之說多屬一廂情願想法，現實當中，專職禁毒警察也好，普通公安幹警也好，或淪為癮君子，或助紂為虐、淪為毒販保護傘的又豈在少數？像哈爾濱市公安局上月揪出的十九名違紀違法警員中，就有人因吸食毒品獲罪；遼寧瀋陽第二監獄早前更被揭發有獄警向囚犯經營毒品生意；至於廣西、雲南等邊境地區的警隊領導、禁毒英雄或功臣屢屢收受毒販賄賂，成群地為對方通風報信、提供庇護，都已是司空見慣。

一個個肩負除魔衞道職責之人，竟都輕易墮入魔道，豈不尷尬之極？難怪內地毒品問題總是源源不絕，邊境走私販毒來來回回就那幾條線，卻總也堵不住，只需看看這些禁毒警察、官員幹部平時都在幹些甚麼、想些甚麼，問題就一清二楚了。