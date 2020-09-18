假若美國在十一月總統選舉之後出現政治危機，共和黨與民主黨的總統候選人拒不承認結果，出現僵局，也大有可能出現政府分裂和對抗。或許美國不會因此帶來內戰、國家崩析瓦解，但無論如何，危機一產生，社會分裂更甚，怎樣解決都不可能回復舊狀，美國的全球霸權應該走上終結，從海外撤回，走回閉關自守的老路。十八世紀以來，一路靠戰爭開拓的疆土和霸權，難保不會逐步失去。國內分裂對立和鬥爭，便把它的全球經濟、軍事和金融霸權從內部崩潰。

這樣的可能性，幾個月前還是匪夷所思，最近卻成為政治議題。美國內亂危機的議題，蓋過中美貿易戰，以至近來翻炒的中國崩潰論。我想中國還是國運亨隆，而美國逼壓，卻變成美國危機，在新冠肺炎疫情之後，中國又再來一個百年不遇的良機！

美國政治危機碰着二十七萬億美元的國債、幾萬億美元的財政赤字、失業率高企，美元和美元資產的國際信心會一下子崩潰。美國操縱美元的發行，本是對國際經濟任意宰割，惟一旦國際對美元失去信心，在全球氾濫的美元除了大貶值，別無其他可能。

美元大貶，美國怎樣償還舊債本息，再發新債呢？美元大貶，華爾街崩盤，債市大瀉，美國的財赤貿赤怎樣支撐？進口必然大跌，國內通脹必然飛升，美國的金融便要倚靠中國、日本、歐盟的支持，二○○八年金融海嘯時美國政府向中國求救的情況會再現，形勢更為危急。縱使特朗普可以在政治危機中連任總統，但在金融大崩之下，除了屈膝求援，也沒法可施了。

美國還是資源豐富，但金融一敗，債務危機的困境便出現，如上世紀三十年代的大蕭條，積累會頓失，資金、人才也會作鳥獸散，中國、日本、歐盟正好坐取其成。美國戰勝大蕭條是靠歐洲各國群戰消耗讓美國發戰爭財，漁人得利，今次政治危機之後的美國若出現金融經濟大危機，卻無戰亂可讓其借力恢復，反而是中日歐盟堅持安定，隔岸觀火看美國內部火併，自我消耗，得漁人之利的是中日歐盟。

當然，最大得利是中國，因為再無美國的政治騷擾，貿易戰變成中國主導，借美國貶值後的資源助中國發展。美國資金和人才外逃，最佳去向是中國，以往是美國發戰爭財來攀上全球霸主，今次可能便是美國危機幫助中國的復興大業。

美國弱，國際或受短期打擊，但少了霸權，多元化、多邊的國際政經更有利全球脫貧與全面和平發展。除掉惡棍，天下太平安樂，唯一要防的是美國軍事政變。