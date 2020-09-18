台灣當局明年一月起開放美國含瘦肉精的豬肉和牛肉進口，引發強烈民怨，藍營固然口誅筆伐，部分綠營人士也不值當局所為。對此，民進黨辯稱，國民黨執政時開放含瘦肉精美牛進口，如今卻反對含同樣添加物的美豬進口，立場前後矛盾。其實，來說是非者，正是是非人，當年為了阻止含瘦肉精美牛入口，民進黨除了強烈抗議，還佔領立法院五日四夜，反應比今天國民黨更激烈更暴戾。正如有人所說，瘦肉精風暴捲土重來，只是藍綠換了位置，也換了腦袋，唯一不變的是豬農的衝擊以及消費者的擔憂。

鑑於瘦肉精對人體健康具有許多潛在風險，全球一百六十多個國家和地區禁止在豬牛飼料中添加瘦肉精，包括歐盟、中國和俄羅斯，台灣也不例外。民進黨以今天的我打倒昨天的我，一意孤行開放美國瘦肉精豬牛進口，到底是為甚麼？蔡英文聲稱，如果能在美豬美牛的議題上跨出關鍵一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。衞福部官員說得更直白，此舉可換來「一個台灣在國際上的地位」。

由此可見，台灣當局為了討好美國，已到了奴顏婢膝、曲意逢迎的地步，甚至不惜拿民眾健康和豬農利益來交換。而這正是充當美國棋子的最大悲哀，一切身不由己，只能任人擺布。

當然，正是因為台灣當局奴顏婢膝，才能換來美國主人的歡心。美國衞生部長和國務次卿相繼訪台，令蔡英文感激涕零。美國還計劃破天荒向台灣同時出售七種武器，包括智慧型水雷、反艦導彈、無人機、高機動火箭系統等，更是令蔡英文喜出望外。正所謂人傻錢多，台灣慷慨解囊，既買美國瘦肉精豬牛，又買美國軍火，逗得美國主人龍顏大悅，台美關係果然進入「全方位合作」。但明眼人都知道，這種「全方位合作」對台灣非但不是甚麼好事，反而遺禍無窮，即使不被瘦肉精所害，也遲早毀於戰火。