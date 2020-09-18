黎智英多案纏身，最早審判的刑恐東方記者案，全城關注，一審判決無罪釋放引起非議，昨日十四天的上訴期限屆滿，即使團體及政法界連日來力促要為受害者討回公道，律政司卻依然姍姍來遲，最後一刻才表示提出上訴，幾乎令人以為想放生用粗口辱罵記者的黎智英。

上訴不一定會推翻原審決定，但放棄上訴就肯定沒有可能翻案，這是最基本的常識，要做的就應該要做，不要理會能否達到目的。有時候實際結果未能夠強求，打官司實在太多變數，沒有寫包單必勝，但最起碼要讓公眾看到律政司追求公義的決心，現在是做了最表面的工夫，希望往後發展沒有令港人失望。

最近，律政司要求檢控主任在決定不提證供起訴時，需先獲得副刑事檢控專員審批，揭發原來多宗涉及示威潮的案件，疑犯輕易被放生，只需簽保守行為，不留案底。如果這些案件在法庭審訊，未必一定脫罪，現在卻變成提早認輸，律政司等到最近才想到堵塞漏洞，實在太遲。律政司「例遲」，黎智英刑恐案幾乎過了上訴期限，將來想翻案便十分困難。

昨日另一宗案件律政司卻翻盤成功，十五歲少年今年初在元朗擲汽油彈，被判感化十八個月，律政司指刑期過輕，申請覆核。原審裁判官被指過於着重被告的個人因素及更生機會，忽略加刑因素，一句讚揚少年「優秀」更是令人嘩然，上訴庭法官也有質疑原審說少年「優秀」的言論，認為原審裁判官判刑時犯原則性錯誤，下令撤銷感化令，改判被告入勞教中心。

由感化改為監禁式的刑期，分別不可謂不大，這種案件可以上訴成功，證明世上無難事，只怕有心人。黎智英對法治的破壞，當然遠超一個乳臭未乾的十五歲少年。希望律政司經一事長一智，別要讓公義來得太遲。