新冠肺炎疫情影響下，香港經濟下滑，百業蕭條，特首林鄭月娥曾多次強烈呼籲香港的大業主減租，與租戶共度時艱。香港經濟不景有目共睹，統計數字觸目驚心，確實需要整體社會通力合作，恢復正常生活，但為何特首偏偏向業主開刀？

立刻便有大業主聲言救經濟人人有責，不能單方面要求業主拯救地球。業主一如其他生意行業，都有自己的成本需要負擔，尤其是大型商場的業主，在現時經濟不景的情況下也蒙受損失，零售生意遇到困難，租戶欠租多了，有租戶索性結業，騰出來的舖位長時間丟空，就算找到新租戶也大手壓價。不少大型商場與租戶的租約，商定的租金分固定租金和銷售額分紅兩部分，如果租戶生意欠佳，商場的分紅收入必然減少。另外，雖然有部分租戶結業，整體商場還是要繼續維持運作，管理人員不會因此減少，清潔工作可能增加，營運開支絕對不會減輕。

政府要求商場業主減租好像理直氣壯，官僚隨口說一句話很容易，但他們有沒有充分掌握實際情況呢？如果商場業主的物業還在按揭，他們要定期還貸款和利息給銀行，不能任由銀根斷裂。容許租戶欠租和承諾減租、商戶關門都會影響業主的資金流，他們一旦無力依期還款，政府是否會找銀行商量，要求銀行高抬貴手，不追欠款不收利息，與業主共度時艱？

有些商場業主可能因舖位租不出去，或租客欠租，資金周轉困難，隨時面對銀行強制性止贖行動，為保障業主權益，避免被銀行接管，業主難免公事公辦要求租戶履行合約精神，誓不減租，甚至發律師信追討租客拖欠的租金和利息，寸步不讓。不能就此指摘業主無良，因業主有按揭債務需要支付。

有些大集團的商場業主因手頭流動資金較寬裕，業務多元化，容易作內部調整，或會願意減租，但他們縱然減租，也不會一視同仁。疫情之下，可能有些行業特別困難，收入大減，不減租或免租一段時間，他們根本就不能經營下去，如果一向是良好租戶，業主為了保留租戶或會讓步。有些行業在疫情下業務反而增加，根本沒減租需要，例如超級市場、藥房等，營業額只升不降，就沒有減租的需要，說不定業主分紅會增加呢。

也有商場為了維持舖位租值，不肯減價，寧願以其他辦法回饋租戶，例如對新租戶延長免租期，實質上減低了總租金，或者承諾撥出推廣費用作為商場推廣，以收吸客之效，也有整個商場舉辦特別大型活動，業主負責組織節目並出廣告費，租戶則為顧客提供特別折扣，以吸引更多顧客進場。