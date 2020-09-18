近年有一種看法，認為香港新一代對祖國離心離德，是因為忽視了中國歷史科教育。這種調調兒講得多了，就好像太陽從東方升起，儼然是不用思考、不容置疑的事。筆者在大學與研究院都是主修中國歷史，對這個科目並不陌生，早前對上述問題作了一番深思，得出的結論跟大部分人不同，姑且提出來讓大眾一起探討、研究。

我認為年輕一輩抗拒中央政權、不滿特區政府，跟近年香港淡化中史科教育的關係不大，反而是跟過去數十年來講述近代史時，過分偏重於宣揚革新派，刻意將保守力量醜化、妖魔化有關。

「保守」二字本來不含負面意思，是一種尊重傳統、不輕率冒進的態度，且看英國的兩大政黨，其中一個就名為「保守黨」。偏生在香港，近代史教育有意無意間，總是為革新派鑲上光環，一切保守力量就被視作魑魅魍魎。在年輕學子心目中，慈禧太后猶如老妖怪，光緒帝、康有為、孫中山，個個則被打造成抗妖英雄。

羅貫中筆下的《三國演義》為後人「洗腦」，明代以後的聽說書者，聞曹操得勝則捶胸頓足，劉備打贏便喜極而呼。實際上，論奸詐，劉備未必遜於曹操，論深沉，更猶有過之。香港學生唸近代史也是一樣，讀到維新派抬頭，便心上一寬；聽說保守勢力回潮，則嗤之以鼻，總以為革新者就是人民的救星。

真正的歷史未必全然如是，當時有西方觀察家對慈禧太后十分推許，甚至稱其為中國唯一的男子。慈禧太后死時，京城不少百姓失聲痛哭，擔心往後再無人關心他們的苦難。

近代史內容偏頗，使不少港人由中學年代開始就對所有保守力量產生了莫名的反感。而這是一個大課題，可議者甚多，本文篇幅所限，留待明日續談。