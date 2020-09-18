「世界上的事情是複雜的，是由各方面的因素決定的。看問題要從各方面去看，不能只從單方面看。」這是毛澤東說的。人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，上任律政司司長以來醜聞纏身，民望食泥，故又有「司底驊」之諢號！

矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。的而且確，自身就是處理事情時嘅圓規和方矩，吾人從來冇聽說過自己不端正，卻能夠使別人端正。證諸司底驊，果不其然！呢，從各方面去看，又從矩規去測試，司底驊予人印象最深刻就係六粒字：「律政司不作為」，本報要聞斥其「白𢭃人工」，並非只從單方面看！

嗱！近年多宗具爭議案件嘅涉案人均獲放生，包括壹淫媒漢奸黎涉刑恐東方男記者案、東方與TVB廣告商被刑恐案拖近半年、壹淫媒股價異動事件等，律政司均遲遲未起訴或就案件提出上訴，刑恐記者案也是最後一刻才上訴。正如本報「正論」的「大哉問」：律政司作為維護法治的政府部門，每年開支達廿多億元之巨，單是律政司司長的月薪便高達三十多萬元，堪比西方元首，納稅人待其不薄，但他們以甚麼來回饋納稅人？

法律面前反中亂港永遠比愛國愛港更平等，甚至連黎智英涉刑恐東方記者案也拖延逾三年才起訴，到底原因何在？難道納稅人交稅就是為了讓律政司顛倒是非、胡作非為？這是「正論」另一個「大哉問」。有議員直斥其冇做好份工，暗指其表現差劣，未必對得住佢份糧！

現時司法不公嘅現象，論者認為令市民對本港法治失去信心，萌生另覓更好生活嘅念頭。積金局日前公布，今年首季因「永久離港」而提早領取強積金個案多達七千六百宗，涉及金額近十三億元。截至今年三月底，九個月期間申索個案累計二萬四千多宗，提早領取強積金達四十一億二千八百萬元。律政司善惡不分又不作為，今法治沉淪，不問責下台更待何時？