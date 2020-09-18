九月兵戈現，台灣近日炒作解放軍將會攻打台灣的消息，證據一是剛過去的九日及十日，解放軍多達三十架次戰機進入台灣西南防空識別區，台灣當局一邊斥責解放軍「挑釁」，一邊不斷叫囂「戰至一兵一卒」，彷彿發動戰前動員一般。時局惡化中，兩岸本來應該尋求降溫的方法，但近日先是發生「海峽論壇」的「求和」風波，然後是美國被揭將史無前例向台出售多款以前一直屬禁止範圍的武器，兩岸和風愈來愈少了。

先談解放軍戰機出現在台灣西南空域一事，據指這現象連九六年台海危機都不曾見！但正如本欄早前披露，解放軍會自八月起在南海一帶進行實彈海空演習，戰機在區內海域巡航實在很正常；更何況，這擺明了是回應美國戰機早前在台灣空域巡航的行動，所謂挑釁，實是獨派挑撥離間之說。

軍事緊張之外，兩岸近日亦發生「海峽論壇」的「求和」風波，激化了彼此不睦。國民黨本來早在兩個多月前已表示會參加論壇，但原定帶隊的立法院前院長王金平早前突然先向蔡英文報備，已露出民進黨操作論壇的端倪，誰料中國大陸一名官媒節目主持說王金平是來「求和」的，事件令台灣炸開了鍋，國民黨被迫取消行程。

其實，官媒主持人翌日已澄清求和論，國台辦亦表達了歡迎王金平參加論壇的立場，但台灣島內的政治炒作卻不肯煞停，終令兩岸本可好好交流、降溫的機會流走了。

若說上述事件是大陸惹事在先，那麼美國售武台灣卻是狼子野心大暴露，英媒近日報道，美國已批准再向台灣出售七種前所未有售台的武器，包括水雷、反艦導彈及無人機等。美國今年來不斷向台售武，愈賣愈高級且愈大殺傷力，可見民進黨政府窮兵黷武之心遮也遮不住。如此，台海危機怎化解得了？若說兩岸和平統一的可能性愈來愈小，責任誰屬亦一目了然吧。