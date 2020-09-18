中國外交部最近有一批新大使履新。與通常情況不同的是，這批新大使乃選拔自外交系統外部，例如廣西民族宗教委員會主任農融、山東省東營市市長趙志遠等。由於專業性很強，外交官幾乎都是科班出身，鮮有外調。今年初，中央第五巡視組批評外交部黨委貫徹組織路線不夠到位，選人用人視野不寬。

此次引入「外援」，可視作拓寬選官來源、整改巡視問題的具體舉措。農融、趙志遠等人此前從未踏足外交領域，但又都具有一定的涉外工作經歷，比如農融長期在外經貿系統，曾任中國東盟博覽會秘書長助理、廣西國際博覽事務局副局長；趙志遠曾任山東威海國際信託投資公司駐美國辦事處主任。另外，他們還有地方主政經驗，這是職業外交官所不具備的履歷。

同時，這又是史上第五批公選外交官。二○○○年，中組部和外交部首次從黨政機關、國有企業、金融機構選拔了十二名外交官，這是深化外交人事制度的一項重要改革，時任中央政治局候補委員兼中組部部長曾慶紅親自過問。篩選程序紀委嚴格，分為組織推薦、資格審查、綜合考試、面試、考察、審定等六個環節。

譬如，時任上海浦東新區區委常委沙海林，由市委副書記孟建柱談話推薦，時任外交部亞洲司司長傅瑩擔任考官，錄取後派任駐美國大使館公使銜參贊。時任中國人民銀行培訓中心主任謝杭生，派任駐英國大使館公使；福建國際信託投資公司副總裁宋濤，派任駐印度大使館參贊。幾人後來都官至省部級，宋濤歷任外交部紀委書記、副部長、中央外辦副主任，現任中央對外聯絡部部長；謝杭生擔任外交部紀檢組組長，去年退休；沙海林歷任上海市委常委兼統戰部部長、市人大副主任。

而後，公選外交官每五年一批，在二○○五、一○、一五年各舉行了一次。現任外交部部長助理劉顯法，就是第三批，他出身石油系統，曾在中石化、中石油、國家發改委等單位工作，一○年由石油化工研究院院長調任中國駐洛杉磯副總領事，後升任駐肯尼亞大使。自○八年以來，從宋濤、謝杭生到劉顯法，外交部始終有一位部領導出身於公選外交官。現任廣東省外事辦副主任柳琛子，也是與劉顯法同批次的錄用者，曾任駐美國大使館公使銜參贊。

最近幾年，持續有其他部委高官「加盟」外交部，特別是去年，中組部副部長齊玉調任外交部黨委書記，是史上第一位外調的黨委書記；原商務部部長助理、中央外辦紀檢組組長張驥調任外交部紀檢組組長，也是史上首位外調者。黨委、紀委兩大主管，均屬空降，重點加強對幹部人事工作的掌控。這被定義是優化外交幹部結構、增強外交隊伍活力，實際也是引入「鯰魚」，打破內部繁殖。

至於新一輪的公選外交官，重點會是選拔外交系統緊缺的經濟、金融、法律等方面人才，而這背後也顯示了如今「大外交」範疇不斷擴展、外交工作日益複雜的趨勢。