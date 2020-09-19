世界視線：病毒也分紅藍州　美國抗疫政治化

病毒「政治中立」，不會因為人類的政治取向而區別對待，然而在美國總統特朗普眼中，顯然並非這麼回事。在日前的白宮例行記者會上，特氏終於將他一直以來所堅持，美國新冠肺炎死亡率全球最低的「理論基礎」向公眾披露：全是民主黨執政的「藍州」惹的禍。

簡單介紹一下特氏的「計算方法」。他首先指出，如果美國政府的防疫工作做得「好」，死亡人數將是十萬至二十四萬；做得「一般」則會是一百五十萬至二百二十萬。先不要管特氏領導下的美國政府為甚麼恰好處於防疫工作「好」的區間，更駭人聽聞的說法還在後頭。特氏表示，如果把那些由民主黨控制州份的嚴重死亡率排除在外，美國新冠肺炎的死亡率，在全球就屬於「非常低」的水平了。

特朗普的上述言論，反映了其管治的核心思想，是把國家分為「我們」跟「他們」，「共和黨」跟「民主黨」，順我者昌，逆我者亡。傳統的美國總統，不管是來自共和黨抑或民主黨，都聲稱自己是代表所有民眾的利益，特別是「國難」當前，更要在姿態上摒棄黨派門派之見。

最典型的例子是○一年「九一一」恐襲後，時任總統小布殊立刻邀請紐約州兩名參議員希拉妮及現時擔任民主黨少數派領袖的舒默，到白宮橢圓形辦公室商討如何重建紐約；一二年颶風「珊迪」吹襲美國東岸，奧巴馬即時停止競選活動，前往新澤西州災區，與共和黨籍州長、支持該黨總統候選人羅姆尼的克里斯蒂同場出現，以示團結，一時傳為佳話。到了現在的新冠疫情，紐約州州長科莫等民主黨地方領袖，卻不斷投訴特朗普政府物資援助不力，而跟特氏關係良好的共和黨州長，一通電話打到白宮即可獲得所需物資，全民總統云乎哉。

民主的兩大基本原則，一個是「願選服輸」，但特氏卻從沒承諾過會尊重選舉結果。另一原則是選舉得失只是一時，良好管治才是關鍵所在，特氏懲罰「敵對民眾」的做法，大概只有明太祖朱元璋對張士誠管轄的江南地區民眾徵收懲罰性重稅可比。