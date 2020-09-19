功夫茶：智慧城市排名　太認真就輸了

「蘭陵美酒鬱金香，玉碗盛來琥珀光，但使主人能醉客，不知何處是他鄉。」功夫茶忽然吟起李白呢首詩，皆因覺得一個城市未必要有「智慧」，而係最緊要「能醉客」、有人情味，畀人一種歲月靜好嘅感覺，不會趕住移民他鄉，一樣係值得驕傲！

嗱！有個叫「全球智慧城市指數」嘅調查，今次係第二屆，香港喺一百零九個城市之中，位列第三十二位，第一位則由新加坡蟬聯奪得，二、三位分別為芬蘭嘅赫爾辛基及瑞士嘅蘇黎世。調查喺今年四月至五月進行，向百多個城市中逾一萬三千名群眾，就健康與安全、流動性、活動性、機會及治理五大領域進行調查及評分。

呢，講到「智慧城市」，多數人會諗起一個城市嘅智慧監測路況攝影機、汽車共享手機應用程式以至污染監控裝置、免費WiFi，諸如此類，世界各地城市競相擁抱科技；科技以人為本，智慧城市仲要確保科技真能改善民眾生活！如果講到呢幾瓣，功夫茶覺得香港輸晒囉！點解咁講？自去年六月黑暴以來，香港已經淪落為「破壞之城」，連「多功能智慧燈柱」都不能容，仲講乜鬼智慧城市喎！

呢啲智慧燈柱主要安裝喺人流較多嘅中環、金鐘、銅鑼灣、灣仔、觀塘、尖沙咀等，用來收集不同實時城市數據，如氣象、空氣質素、道路車流。而喺去年八月黑暴期間，觀塘區嘅智慧燈柱被暴徒大肆破壞，鋸斷推倒拔起再「解剖」，佢哋指部分配件如藍牙定位器來自內地廠商，恐怕香港變成中國天網工程城市之一喎！你話吖，連支智慧燈柱都當殺父仇人，講乜「智慧城市」吖？口痕友話齋：成個香港住咗一大群不務正業嘅黃絲、廢青，一味「831打死人」，完全唔使講邏輯實證，講真，香港依家似「悲情城市」多過似「智慧城市」啦！

調查又發現，香港嘅受訪者最擔心「房事問題」，佔百分之七十九。咁又難怪，樓價長期高企，年輕人買唔起自己私竇「嘿咻」，口痕友又話喇：咁多年輕人走出街頭「抗爭」，似谷爆多過為自由咯！「五大訴求，缺樓不可」！其次為「保健服務」，佔百分之四十四；至於「公民參與程度」、「貪腐問題」以及「交通擠塞」問題，則同為百分之三十九。呢啲咁嘅調查，功夫茶認為不必太認真，太認真你就輸了！

好似講智慧城市，連鋪WiFi都唔掂，點排到三十二啊！功夫茶每趟出街，就要用番自己數據，因為啲公共WiFi弱雞到根本收唔到任何訊息！仲有吖，受訪者最滿意嘅竟然係環境衞生，咪玩啦，街市「群鼠圍噬豬殼圖」咁快就忘記？阿哥，香港已發現第十三宗人類感染大鼠戊肝，咁嘅環境衞生都滿意？唔通仲想邀請衞生署署長與鼠共舞慶中秋？