神州觀察：冤獄賠償非終結　後續追責需正視

法律面前，人人平等。內地近年致力推行平反冤假錯案，以彰顯司法進步，此舉固然值得肯定，惟進步空間仍有待提升，冤獄不應止步於賠錢了事，還需將製造冤獄之人揪出來，該問責的問責，該法辦的法辦，這樣才更接近公平公正，及更符合法治精神；更重要的是，只有這樣才能有效警示後來者，震懾司法腐敗。

江西男子張玉環經歷九千七百多天「最長冤獄」後幸獲當局平反，進而提出兩千多萬元的國家賠償申請，最終能夠到手多少、何時獲賠則未可知。而張的訴求亦非只限於此，日前已向最高檢、中央政法委和國家監察委提交控告材料，要求向當年參與辦案的十六名公檢法辦案人員追究相應的刑事責任，以及對有關人員涉違反黨紀政紀的行為進行追責，對於推動內地法治進步無疑具有積極意義，卻會令某些人十分不悅。

事實上，自從張玉環被無罪釋放後，便反覆向媒體強調要追究當年參與刑訊逼供、令其蒙冤之人的責任，並將自己遭受吊打、蹲樁、電擊乃至被辦案人員放狼狗撕咬等恐怖經歷全部抖了出來。如今酷刑留下的疤痕猶在，審訊的場景更時常像噩夢般浮現眼前，令其終日活在恐懼當中，可說身心俱傷，人生盡毀；加之冤獄帶來的家庭變故、父母妻兒受到的各種牽連傷害，都已無法改變。此類問題又普遍存在於眾多冤案當中，違法辦案之危害不言而喻。

惟在現實操作中，相關追責工作十分不易，許多冤案不是不予追責，就是採取拖字訣，表面應承，背後根本無人理會，想要堅持追責下去，還須看看自己是否耗得起；像早前獲平反的「江西樂平案」就屬重大刑事冤假錯案之一，辦案人員在真兇主動認帳的情況下仍然製造冤獄，因此四名冤獄受害者當初誓言一定要追責，惟最終還是「主動放棄」了，箇中原因不難想像。「聶樹斌案」則更慘，真兇在其被處死後才浮面，惟仍不獲當局認可，這樣的心態又怎會認真追責？故在該案平反後亦只是賠錢了事，聶母當年也曾向國家提交了追責申請，卻再無下文。

正所謂，「冤有頭，債有主」，當局既然講依法治國，便無理由一再放過製造冤獄之人。就算被指是體現了中共十八大以來全面推進依法治國、有錯必糾精神的「呼格吉勒圖案」，二十多名被問責人員幾乎都是被警告、記過處分而已，甚至連個降職、免職的也沒有；相反，當年有人還因此案立功受獎或升職，繼續享受不該有的一切，不是假問責又是甚麼？這種搞法明顯又屬治標不治本，不但會令相關違法人員逃過懲處，還會讓更多辦案執法人員有樣學樣，更加有恃無恐地製造冤獄，何其不智？