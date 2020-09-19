《港區國安法》是否有效實施，中央全面管治權「借東風」是否有效落實，關鍵要看香港司法領域怎麼做。兩個多月來，可說做得不怎麼樣，他們或明頂暗抗，或要把國安法化解於無形，陰乾了事，這樣的表現不出意料。

然而，朝廷和港人再不能忍受這種「司法獨立」、「司法獨大」的權力傲慢，再不能忍受他們用司法權力破壞「法治」，再不能忍受有人用司法保護傘包庇、縱容反中亂港勢力對香港和國家安全的損害。時下，要從體制和人事上改革、整頓司法的呼聲空前強烈，形勢不能等人。中央要打掉香港司法領域中危害國家、危害「一國兩制」、包庇反中亂港的「大團子」之決心已經顯現，這也是香港反對派和司法領域某些人一向「狂得沒邊」引火上身的結果。

接下來，是他們怎麼應對司法改革和整頓。眾人皆知，有「一國兩制」才有香港司法體制的現狀，才有這個源自英倫的殖民地司法制度在香港特區的權力地位。國家作出這樣安排的大前提，是香港這個與國家司法制度「大異其趣」的體系，是不能有損害國家憲制、主權、安全和香港穩定繁榮的所為的，否則就必須作出整頓和改革；若不成，若遇到頑固的抗拒或攬炒，那就只能被併軌到國家司法體制之中。

這個前景是清楚的，任何反抗勢力勿謂言之不預也，不要再次誤判，像對待二十三條立法那樣，以為只要拚命抗拒、拚命搗亂、發起社會運動群起攻之，搞出動亂、暴亂，勾結外國勢力干預，施加國際壓力，就能打退中央，就能保住他們的「司法獨大」為所欲為，這絕對是愚不可及的妄想。他們發動反修例暴亂，以為可令「時代革命」成功，結果反而激出了中央使出霹靂手段，《港區國安法》從天而降，此殷鑑就在眼前，還想再試試嗎？

當然，有些不可救藥的蠢蛋又會以為這是在「恐嚇」他們，還會狂呼亂叫「戰鬥到底」，那就讓其成為「荊棘銅駝」、「子規啼血」，供後人唏噓憑弔之物吧。