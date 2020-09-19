有人說，抹黑中國已成為美國國務卿蓬佩奧「唯一的工作」。此話不假，作為特朗普的忠心奴僕和反華急先鋒，蓬佩奧幾乎每天都在挖空心思抹黑中國，彷彿一天不這樣做就無法生存似的。在新冠肺炎疫情之下，美國感染和死亡人數高踞全球首位，社會亂成一團，經濟一塌糊塗，他統統不理，一心盯着中國，連內地依法拘留十二名香港人蛇這種小事也要說三道四，豈止是自貶國務卿身份，簡直是有辱美國國格。

君不見，日前蓬佩奧又以視像方式拉攏東盟抗衡中國，並指長久以來西方世界對中國霸權野心袖手旁觀，但現在世界已覺醒，局勢扭轉云云。事實果真如此嗎？在美國極力煽動和操控之下，國際輿論確實出現一股反華逆流，但如果說多數國家願意跟隨美國圍堵中國，顯然不是事實。尤其是東盟，作為中國的鄰居和最大貿易夥伴，更不願意也不可能與中國為敵，蓬佩奧煽風點火，只能枉作小人。

得道多助，失道寡助。早前聯合國大會通過一項抗擊新冠肺炎疫情大流行的決議，希望敦促聯合國成員國加強合作、團結互助抗擊疫情，結果一百六十九票贊成，只有美國和以色列兩票反對。雖然美國試圖在決議中刪改多個段落，並乘機攻擊中國，但同樣被壓倒性多數所擊敗，未能如願以償。這反映了一個事實，美國霸權日益衰落，再也無法隻手遮天。連外媒也不禁嘲諷道，投票結果再次凸顯美國在國際社會被孤立的形象。

畢竟，特朗普的孤立主義與世界潮流格格不入，麥卡錫主義更是逆勢而行。不管美國如何威逼利誘，都無法令全球大多數國家屈服。即使是所謂的盟友，也非鐵板一塊，除了澳洲和加拿大等附庸國跟隨起舞，還有多少國家願意充當反華爛頭蟀，實在令人懷疑。當然，中國也必須認真反思，為何在世界舞台上總是處於被動地位？為何至今依然沒有多少國際話語權？