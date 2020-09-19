新冠肺炎疫情似乎稍有放緩，街上開始人頭湧湧，食肆再度旺場，有人叫這做報復式反彈消費，倒不如說市民學精了，心知以這個無能政府抗疫，隨時又會有大爆發，收緊社交距離及禁聚令，有得食有得玩，此時不做，還待何時？難道又等要在公園及踎街邊吃飯盒？

當局也自己知自己事，食衞局局長陳肇始昨午召開記者會，預告第四波疫情或會在冬季出現，比第三波疫情可能更嚴峻。所以，社交距離措施不會放寬至六月時的程度，亦會恒常化為特定群組進行定期檢測，包括院舍、公共交通工具司機、餐飲業前線員工、街市屠房從業員及貨櫃碼頭前線員工等，這些都是第三波疫情下嚴重受害階層。而酒吧夜場昨日起重開，警方與食環署周末會採取聯合行動巡查。前車可鑑，希望當局痛定思痛，這次放寬禁令不會重蹈覆轍。

其實做種種檢測都是其次，反而香港的高官應定期做智慧或智商檢查，可能更加實際。很多重大的決定，都是極愚蠢及明顯錯誤，實在令人嘆為觀止。就以疫情來說，若不是政府靜悄悄地豁免檢疫，大量海員及飛機師入境播毒，就不會爆發第三波疫情。而且高官的愚昧像病毒傳染各個範疇及部門，衞生疾病防治失敗，法治也一塌糊塗。最近黎智英涉刑恐東方記者案，一審判決無罪釋放，各界力促盡快提出上訴，律政司竟然拖足十四天，在最後一刻才表示上訴。這個決定有甚麼困難呢，竟然要考慮這麼久，做和不做兩個選擇，做肯定比不做有更大好處，還要猶豫甚麼？若不是腦筋有問題，便是心術不正，有人想庇護黎智英，繼續發揮保護傘作用。

各界排山倒海的壓力，要求彰顯正義，眾怒難犯，看得出律政司勉為其難才提出上訴，之後還有一大段路要走。公眾應有權定期「檢測」案件進度，別讓律政司蒙混過去。