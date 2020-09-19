最近看了好幾輯內地有關一帶一路的紀錄片集，從東南亞到俄羅斯、從中亞國家到巴爾幹、從北非到歐洲，對中國近年與不少國家的交往增加了許多認識。

看了這些紀錄片才了解，原來中國早已放棄了昔日的閉關自守政策，廣開門戶，主動積極對外，與外面世界的關係日趨密切，既包括緬甸、巴基斯坦、印度和蒙古等鄰國，也增加了和俄羅斯、塔吉克斯坦、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼的交往，循此路直抵中亞，再建立與巴爾幹半島和北非的新關係。不少這些國家過往從來未曾跟香港交往，所以我們毫無認識，變成井底之蛙。他們部分是蘇聯解體後獨立出來的前加盟國，仍然有俄羅斯人居留，官方語言仍是俄語，但宗教上卻有很大分別，中亞人傳統信仰伊斯蘭教，蘇聯時代受到一定壓抑，現今恢復傳統。其他巴爾幹和中亞人多數信奉東正教，與俄羅斯人同源。這兩個文化過去香港人少接觸，看來今天需要重新認識。

中國企業與很多國家都有合作計劃，主要是以基建先行，合作築鐵路、建公路、鋪設輸油管、鋪設輸電網、興建海運碼頭。這些大型基建，反映近二十年來中國基建技術的快速發展，愈來愈先進，躋身世界前列。

其中有個令我印象深刻的例子，是上世紀八十年代初中國改革開放，山東一條公路是前南斯拉夫工程師設計監工的，他們是老師，山東是學生；到了廿一世紀第二個十年，山東的建築公司拿下幾個塞爾維亞的公路建設項目，築公路、建大橋、鑽探隧道，已成為基建的尖子企業，學生取代了老師。

近二十年中國在國內大興土木，超級公路和高鐵直達各省，有人斥之為「基建狂魔」，懷疑一些伸展到偏僻地區的現代化超級公路是否有其需要，有沒有足夠的客運和貨運量支持公路營運。但回頭看美國羅斯福時代為了挽救經濟，推出新政，正是興建遍布全國的公路網；近九十年後，美國的陸上物流主要還是依賴這個劃時代的公路網。中國推動全國性高鐵計劃，也可從同一角度去了解，高鐵加強了內地的省際和城際交通，累積的技術和經驗，又幫助中國鐵路企業向外爭奪興建鐵路和提供車廂的合約。中國是充分利用內地的龐大市場來磨劍，一旦練成武功，便可外出闖蕩江湖，建立權威地位。

香港百多年以來，累積了不少與歐美國家交往的經驗，熟悉外國的運作模式，本來正是協助中國發展對外貿易的最佳夥伴，可惜太依賴過往經驗，不思進取，只顧歐美市場，缺乏開創性，長此下去，恐怕會坐失趁勢加入中國外貿發展新勢頭的良機。