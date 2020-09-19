繼區諾軒、范國威被裁定非妥為當選而遭法院判定議席無效後，遭遇同一命運的陳凱欣即使上訴到終院亦被駁回，連上訴機會都不給，一錘定音判定其議席無效。表面看，反對派和建制派同樣損兵折將，司法很公平似的，實際上魔鬼在細節裏，由高院判定上述三人非妥為當選而終院不許上訴那一刻起，即是法院已終極廢去選舉主任DQ不合資格參選人的武功。

以此推論，明年立法會選舉即使黃之鋒、楊岳橋等反中亂港政客早被DQ，但只要他們提出選舉呈請，其原擬參選的選區當選人都會被裁定為非妥為當選，立法會還怎麼運作下去？司法不是同港府和中央對着幹是甚麼？

根據高院早前頒發的判詞，因選舉主任未有給予被DQ的周庭、劉頴匡、劉小麗解釋機會，構成重大程序不當，因此裁定他們提出的選舉呈請勝訴；而在三人參選選區獲勝者則變成非妥為當選。筆者早在去年九月區諾軒、范國威被裁定當選無效後，已撰文質疑法院此舉是否「意味日後的參選人只要作一堆解釋藉口就能蒙混過關？」是否「為港獨分子大開方便之門？」今日再看，雖不中亦不遠。再說，陳凱欣等人都是根據合法程序且獲選舉主任確認資格的參選人，並按一人一票選出，根本沒有可質疑之處，為何有參選人被DQ就等於當選者議席無效？

當然，上述案件都是在《港區國安法》生效前發生，國安法生效後或會有所不同，但若法院再次以沒有給予被DQ者解釋機會為藉口，則有無國安法的分別並不大。終審法院前常任法官批評法院「自我賦權」、「把自己抬高至全國人大的位置」，顯然不是無的放矢，更遑論反中亂港集團一向有保護傘，只要終院一錘定音，特首聲都冇得聲。

看來，司法與中央的對抗陸續有來，中央若要落實全面管治權，不徹底改革司法實難做到。