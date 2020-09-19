早前本欄記述過一件事，說身邊有兩個年輕人，甲和乙在社交群組交談，甲問乙：「你真是相信警察曾在港鐵太子站內打死示威者嗎？」乙反問：「難道你是『藍絲』分子？」答曰：「不是，我只是想實事求是而已。」乙不再回應，兩人的通訊便從此中斷。據我所知，乙正在辦移民，說要逃離中共日漸滲透的香港云云。

早年，乙跟我稔熟，她是我第一個指導的年輕人，能在高級程度會考中國歷史科中考獲A級，在大學，她也是主修歷史。但不會因為熟諳中史，而使她對祖國或特區政府能更接納與包容。

很多人以為，年輕一輩反中反共的觀念強烈，是因為近年政府淡化了中學中史科的教育。然而，問題不是這麼簡單。筆者人到中年，跟我同齡的人，在中學時代都接受過較完整的中史教育，由鴉片戰爭到甲午戰爭，到八國聯軍之役，近代中國人如何飽受列強蹂躪，是中三課程的學習重點，人人耳熟能詳。但觀乎我的同輩，黃絲與藍絲大抵是六四之比，充其量也是各一半，他們全面學習過中史課程，卻不見得都能愛國愛港。

昨日，本欄提出一個新觀點，認為中學的近代史教育，可能過分偏重於傳揚革新派，也過分歌頌群眾運動，故使人們對民主進步思想盲目崇拜。提起「五四運動」，相信百分之九十以上的港人都會給予正面評價。但其實，歷史上的群眾運動，很容易讓人在狂熱中迷失。

去年五月，時逢「五四」一百周年紀念，當時香港尚未爆發反修例運動，本欄已經發文警告，指出群眾運動每每失控，提醒人們須以史為鑑，戒慎恐懼。奈何，或許是香港的歷史教育太讓人崇尚革新、太崇拜群眾力量了，一場反修例風潮刮起，瘋狂參與者眾，一下子便幾乎把香港掀翻了！