漢奸黎涉刑恐東方報業集團記者案，律政司到上訴期限最後一刻才決定上訴，貫徹其歎慢板嘅處事作風，社會輿論多認為「有上訴好過冇上訴」，卻認為反應太遲，予人並非真心為受害人翻案，只係被外界鬧醒而後知後覺補鑊。

事實上，本案涉及新聞自由嘅公眾利益，是以有法律界人士認為律政司早應顧及這個特殊性，打破慣例就事實裁斷上訴；而且此案律政司拖了三年才起訴，連保安局前局長黎棟國都指出，有關案件今年才起訴係「非常非常之遲」，並認為事發三年後始進行審訊，相信涉事證人嘅記憶變得模糊，影響作供。換言之，即係案件愈拖得耐，愈是對證人不公。

英國一句法諺就話「遲來的正義非正義」，它體現了對司法程序正義而非實體正義嘅格外強調，要言之，是說即使司法裁判嘅結果係公正，但若過遲做出裁判，或者過遲告知當事人，程序上嘅不公正將使裁判成為非正義。律政司到最後一刻才決定上訴，有執業大律師稱，一般有意提出上訴嘅人都會提前申請，好少拖到最後一刻，因為擔心會「數錯日子」而錯過上訴限期。

這宗案乃公眾關注嘅案件，拖到最後一刻，難免令公眾產生負面觀感，而更令老朽擔心嘅係，律政司檢控甩轆瘀事一大堆，常犯小學雞低級錯誤。嗱！一六年社民連吳文遠向時任特首擲三文治，錯擲其身後嘅總督察單畸士，吳原被裁定普通襲擊罪成，判監三星期，其後上訴得直。律政司不服高院判決提出終審上訴，被駁回，原因係首席法官質疑律政司所提論據原訟庭都已處理過，何解仲要終院再覆檢一次？

老朽舊事重提，係提醒律政司要做好後續上訴嘅準備工作，千祈唔好因上訴文件不齊全而甩轆，貽笑國際之外，亦再令漢奸黎逍遙法外！「賞一惡則眾惡多」，若然，就真係白𢭃人工更愧對港人！