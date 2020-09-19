正義只會遲到，不會缺席！中美貿易戰打了近兩年，中國貨品被美國加徵關稅，科技產品遭限售禁賣，甚至以國安理由脅迫中國企業賣盤，層出不窮的打壓多時，世界貿易組織（WTO）日前裁決，美國在二○一八年對中國逾二千億美元商品加徵關稅的措施違反世貿規定。

遲來的公道話有力極了，美國被狠狠打臉，中美貿易戰雖不見得即時可煞停，但美國輸了面子又失裏子，引發美國商界的反彈，更可能影響特朗普的選情。

一八年美國拉開貿易戰戰幕後，中國已向WTO提請仲裁，WTO亦成立小組研究跟進。日前三名貿易專家發表報告，直言華府一八年對中國貨加徵關稅，沒有證明實施有關措施屬於臨時合理。這個裁決很有力，亦夠高層次，但是未必有能力喝停美國的違規行為，有分析指，中國只是贏了WTO的表態。不過，特朗普被打臉，美國對其他國家發起的關稅戰、科技戰，也有前例可援了，即美國對歐洲、加拿大、日本等的徵稅措施也可能不符WTO規定，打臉裁決或接踵而來。按照WTO的解決爭議安排，美國可以在兩個月內提出上訴。注意！是兩個月，即美國大選剛公布結果，美國政府會採取甚麼對華貿易政策，變數實在不少。

全世界都知道，這次裁決對已開打的貿易戰沒有客觀效果，何況中美已簽署首階段貿談協議，但WTO的裁決有助叫停美國還沒出手的貿易戰措施，也掌摑了美國的單邊主義政策。最攞命的是美國商界的反彈，本來美國就有許多企業反對特朗普發起貿易戰，但特朗普團隊懶理現實，強行打關稅戰。美國大選之後，當地商界的新立場也會出台。總之，特朗普這次先輸了面子，然後是他視為最具殺傷力的攻擊中國政策，也站不住腳了。

WTO一錘定音，宣告美國發動貿易戰缺乏國際政治正當性，這令十一月後的中美貿易情況存在大變的可能。