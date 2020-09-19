衞生防護中心昨日公布本港第十三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，一名居住於屯門的七十一歲男病人不幸中招。上月初被東網獨家揭露秀茂坪領展街市出現十多隻老鼠圍食放在地上準備開市出售豬殼的醜聞後，食環署才後知後覺在港九新界多個街市舉行清潔滅鼠大行動，八月中突擊巡查三十多次，成功檢控十宗違例處理鮮肉出售的個案，但迄今仍未與業界達成解決生豬屠體無污染交收的改善安排和具體方法，最後只是發了一封給業界各持份者的勸喻信便當交差了事。

老鼠可傳染四種危害人類健康的疾病，即黑死病、沙門氏菌、漢他病、大鼠戊型肝炎。黑死病又稱鼠疫，在上個世紀初是全球衞生災難，引致千萬計的人死亡，本港開埠初期中上環也流行過鼠疫。因此，防治鼠患需要長期作戰，時刻監控鼠患情況的變化及發展，不是食環署因應老鼠圍食豬殼醜聞，匆匆回應做一輪大清潔行動便可以解決。香港的鼠患為何得不到徹底的整治呢？為何人不敵鼠呢？成因主要有三個方面。

首先，政府部門分割，對付鼠患各自為政。香港老鼠主要棲息於地底坑渠，又稱坑渠老鼠，其次才是家鼠。坑渠四通八達無分界，可是渠蓋由大疏格改為細密格以堵截渠鼠走出地面的硬件，卻因部門分工如分家，各自為政，沒有統一計劃部署全面改革安裝防鼠渠閘，致使渠鼠進出自如。即使同一建築物必須安裝的防鼠硬件，如門腳鼠擋、渠道鼠擋、外牆鼠擋等，也因部門的管轄區域不同、公私營負責的業權不同而各自為政，造成漏洞處處。老鼠若有知的話，自必嘲笑人類的本位主義與分工便分家，連鼠輩的合群靈活都不如。

其次，外判制也形成管理和執行很大的漏洞。政府取消兩個市政局後，全面推行外判街道潔淨、街市清潔、滅蟲滅鼠、公廁管理、洗街通渠等基層工作合約制，解僱原有的經驗技工，使過去在長期聘用制度下，熟悉本區及本職責範圍內環境衞生問題有經驗的，包括對付鼠患熟悉的技工全被解僱。另一方面，外判合約價低者得，工人流動性大，直接全面取消了崗位責任制，工人做完時限內責任工作便完結離開，從而形成地域衞生管理知識和經驗承傳斷層。此外，也沒有專人專責跟進研究改進對付鼠患，因已將責任外判。老鼠若有知，自必嘲笑人類連老鼠的聰明敏銳和經驗承傳的智慧都不如。

最後，官僚架構的管理文化，令對付鼠患吃力不討好的厭惡性工作被層層推諉。自兩個市政局被取消以後，便沒有議會監督，公眾已鮮有聽到衞生部門定期交代鼠患指數和鼠蝨數字的變化。食環署各層級管理人員鮮有舉行全港大規模的防鼠滅鼠運動，只是偶有鼠患爆發被傳媒踢爆後，食環署才裝模作樣做一些清潔大行動以作交差，食環署完全沒有長期監察、定期報告、堅壁清野、剷除鼠窩、隔絕鼠路等防鼠滅鼠的實質和量化的工作交代，又豈會有成效呢？老鼠若有知，當嘲笑人類的自欺欺人做騷行動，鼠輩們在香港可以安居樂業、繁衍後代、百子千孫、不亦樂乎。