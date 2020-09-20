朋友傳來上海師範大學教授蕭功秦論述中美關係的長文，拜讀之下，十分吃驚。

他似乎先有結論，才堆砌論據成文。實際也沒有論據，只是感覺和個人見解。如有關美國的歷史，向外擴張，戰爭的說法都沒有作深入可信的分析，更把中國五千年歷史後的今天定為「沒有與世界打交道的經驗」的少年，還需好好學習，並據此推論中國一些批評美國的論者為「缺乏對外經驗的民族的精英的思維力的缺乏」。他主要是抨擊他所稱的「虛驕高傲的民族主義者」，將之等同於美國反華極端保守勢力。後者是攻擊中國，前者不過是被動的捍衞民族利益，將二者等同，便可見其心態。

他的主調是中國不應對美抵抗，以免出現惡性循環。他相信美國強中國弱，而美國除了利益因素外，還有傳教士式的理想主義，因而美國出擊會有非理性心態，出手太重。中國要避之，以柔制剛。當然他不能不說要柔中有剛，但可怎樣柔中有剛呢？若美國炸我南海島礁，中國怎樣以水般柔來應對呢？ 他要求中國對美的欺詐、壓迫，要動之以情，曉之以理，「持之以恒地保持理性的克制態度」。其實基本的原因只不過是「中國因此不要因戰爭而中斷自己的進步趨勢，時間在中國一邊」。

中國的時間不可能是美國賜予，或如美國的基督教所言由神所授。從清末以來，中國爭取到今天發展和復興的時間，是千萬人的奮鬥，打破歐美列強與日本的侵略。戰可以有戰略，卻不是不戰便可卻戰，便可守土衞國。

蕭功秦的論調，表面看來是文明紳士的理性言語，但他的文明和理性是怎樣的呢？正如他推崇美國殖民者（他稱新移民）的傳教士式理想主義，卻只道聽途說，不去深究傳教士在美洲乃至其他非歐洲國家實際在歷史裏做了甚麼？他們的理想主義包含着濃厚的奴隸主義、種族主義和性別主義，從中世紀黑暗時代一脈相承而來，加上資本主義的偽裝。

假若我們深究歷史，而不是只聽那些名教授信口開河，實質是帶種種不可告人的潛台詞和政治主張，當可以看到蕭功秦一類的所謂「重磅論述」，與抗日之時親日之人所說的大同小異，不過是把日本換上美國而已。中美之爭不是中國挑起，而是美國全球霸權無以為繼，出諸無賴。

中國若如日本那樣屈服，結果不是失去二十年發展，而是如蘇聯那樣被肢解。美國的天命神授理想主義，是不容任何民族國家有所發展。