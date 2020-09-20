終審法院一位非常任外籍法官突然請辭，據稱與《港區國安法》有關。反對派那班藍血貴族如喪考妣，有人說這是一件「令人非常傷心的事」，有人說這是對香港法治「敲響喪鐘」，有人甚至聲稱這「等同向法治發出死亡證」。一位洋法官倉皇出走，洋奴們集體哭喪，這種鬧劇真是百年難得一見。所以說，奴才就是奴才，始終擺脫不了深入骨髓的奴性。

香港是中國的特別行政區，卻充斥着外籍法官，本來就很不正常，尤其終審法院二十三名法官中，外籍法官就佔了十五位，更是匪夷所思。雖說這是歷史遺留下來的問題，但回歸二十三年依然沒有任何改變，這合理嗎？美英等西方國家能容許外籍法官審案嗎？特別是涉及國家安全的案件，任何國家或地區都不可能交給外籍法官處理。這位洋法官以港區國安法為由自動消失，正是有自知之明，港人應熱烈歡送才對。反對派上綱上線，企圖以此恐嚇港府及中央，顯然打錯算盤，如果外籍法官真的陸續引退，香港正好逐步清除殖民殘渣，使司法回到正軌，何樂而不為！

終院有位前常任法官呼籲改革司法，絕不是無的放矢。香港司法系統在洋人及其代理人把持下，早就成針插不進、水潑不入的獨立王國，他們自我賦權，以司法獨立為名，行司法獨大之實，乃至將自己的地位凌駕於全國人大之上，以兩制抗拒一國。這種現象不改變，香港就不可能實現真正回歸，一國兩制也就無從談起。

過去中央畏首畏尾，對香港政策一味和稀泥，導致反中亂港勢力日益坐大，外部勢力無孔不入，終於爆發這場旨在奪權的反修例黑暴。也正是這場黑暴使中央徹底覺醒，下定決心推出港區國安法。不過，在司法獨大之下，港區國安法在落實過程中必然受到重重阻撓，所以，一切的關鍵在於中央能否打破「司法獨大」，奪回刀把子。